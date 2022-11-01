Добровольцу из ЯНАО не выдают повестку, требуя увольнения

53-летний уренгоец хочет добровольцем отправится в зону СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Военкомат в Новом Уренгое (ЯНАО) перед выдачей повестки добровольцу требует уволиться с работы. Об этом житель ЯНАО Сергей Никитин написал в telegram-канал URA.RU « Округ белых ночей ».

«Я три раза подавал заявление в Военный комиссариат Нового Уренгоя для записи добровольцем, был на приеме у военного комиссара, просил, чтобы мне выдали повестку как добровольцу для предъявления по месту работы. В этом мне отказывают, говорят, что я должен уволиться или каким-либо образом решить этот вопрос с работодателем», — написал Никитин в «Округ белых ночей».

Корреспонденту URA.RU Никитин рассказал, что проходил специальную подготовку снайперов и подходит по всем пунктам. В военкомате уренгойцу сказали заключать договор с Министерством обороны, на горячей линии по номеру 122 посоветовали писать жалобу в прокуратуру.

Агентству не удалось связаться с военным комиссариатом Нового Уренгоя. Был направлен запрос в адрес правительства ЯНАО. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU рассказывало, что многодетный отец из села Мыс Каменный отправился добровольцем в зону СВО. По словам комиссариата Ямальского района, у мужчины трое несовершеннолетних детей.