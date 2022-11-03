В Курганской области два месяца не работает новый детсад, который открывал губернатор

03 ноября 2022 в 18:37 Размер текста - 17 +

Камшилов отмечает, что детский сад в Введенском не работает два месяца после торжественного открытия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Курганский депутат Иван Камшилов решил выяснить, почему в селе Введенское не работает новый детский сад, который в сентябре был открыт при участии губернатора Вадима Шумкова. Камшилов направил запрос в Роспотребнадзор, о чем сообщил в своем telegram-канале. «Новый детский сад в селе Введенском. С помпой, песнями и плясками, присутствием губернатора ввели в действие еще в сентябре месяце. С гордостью показывали Полномочному представителю Президента в УрФО. Но… » самый лучший« детский сад в области, так и не открыли. Причины родителям, так и не объяснили. По некоторым данным есть проблемы с качеством воды. Детский сад построен рядом с бывшей свалкой, на месте бывших ферм с залежами навоза. Направлен запрос в РПН», — написал Камшилов в своем telegram-канале. Глава Кетовского муниципального округа Олег Язовских сообщил URA.RU, что в сентябре закончилось строительство здания детсада. «Сейчас проводится лицензирование. После получения лицензии дети будут переведены из старого здания в новое», — ответил он. По словам главы, анализы воды проведены, они в норме. Сроки, когда лицензия будет выдана, не уточняются. В пресс-службе департамента Управления Роспотребнадзора по Курганской области URA.RU ответили, что на данный момент запрос депутата не получали.

Курганский депутат Иван Камшилов решил выяснить, почему в селе Введенское не работает новый детский сад, который в сентябре был открыт при участии губернатора Вадима Шумкова. Камшилов направил запрос в Роспотребнадзор, о чем сообщил в своем telegram-канале. «Новый детский сад в селе Введенском. С помпой, песнями и плясками, присутствием губернатора ввели в действие еще в сентябре месяце. С гордостью показывали Полномочному представителю Президента в УрФО. Но… » самый лучший« детский сад в области, так и не открыли. Причины родителям, так и не объяснили. По некоторым данным есть проблемы с качеством воды. Детский сад построен рядом с бывшей свалкой, на месте бывших ферм с залежами навоза. Направлен запрос в РПН», — написал Камшилов в своем telegram-канале. Глава Кетовского муниципального округа Олег Язовских сообщил URA.RU, что в сентябре закончилось строительство здания детсада. «Сейчас проводится лицензирование. После получения лицензии дети будут переведены из старого здания в новое», — ответил он. По словам главы, анализы воды проведены, они в норме. Сроки, когда лицензия будет выдана, не уточняются. В пресс-службе департамента Управления Роспотребнадзора по Курганской области URA.RU ответили, что на данный момент запрос депутата не получали.