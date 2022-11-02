В Челябинске построят новый ТРК с офисами и магазинами

03 ноября 2022 в 20:56 Размер текста - 17 +

Площадь участка под застройку составит 4 тысячи 800 квадратных метров Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Центральном районе Челябинска построят новый торгово-развлекательный комплекс (ТРК) с офисами, магазинами и учреждением дополнительного дошкольного образования. Проект получил положительное заключение госэкспертизы, сообщается на сайте Единого государственного реестра. «Объект капитального строительства — многофункциональное здание со встроенно-пристроенными помещениями: делового управления, магазинов, временного пребывания детей дошкольного возраста, жилыми квартирами и автопарковкой. Новый торговый комплекс будет расположен по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, р-н Центральный, ул. Коммуны, 98», — сообщается на сайте. Площадь участка под застройку составляет 4 тысячи 800 квадратных метров. Кадастровая стоимость земли — 26 миллионов 703 тысячи рублей. Согласно документации, вид разрешенного использования — строительство многоквартирных домов. Строить торгово-развлекательный комплекс будет компания ООО СП «Актив». По данным «СБИС», фирма занимается покупкой и продажей собственного недвижимого имущества. Соучредителями компании являются Николай Серсков (60%), Владимир Савич (20%), Андрей Серсков (20%).

В Центральном районе Челябинска построят новый торгово-развлекательный комплекс (ТРК) с офисами, магазинами и учреждением дополнительного дошкольного образования. Проект получил положительное заключение госэкспертизы, сообщается на сайте Единого государственного реестра. «Объект капитального строительства — многофункциональное здание со встроенно-пристроенными помещениями: делового управления, магазинов, временного пребывания детей дошкольного возраста, жилыми квартирами и автопарковкой. Новый торговый комплекс будет расположен по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, р-н Центральный, ул. Коммуны, 98», — сообщается на сайте. Площадь участка под застройку составляет 4 тысячи 800 квадратных метров. Кадастровая стоимость земли — 26 миллионов 703 тысячи рублей. Согласно документации, вид разрешенного использования — строительство многоквартирных домов. Строить торгово-развлекательный комплекс будет компания ООО СП «Актив». По данным «СБИС», фирма занимается покупкой и продажей собственного недвижимого имущества. Соучредителями компании являются Николай Серсков (60%), Владимир Савич (20%), Андрей Серсков (20%).