В ХМАО прошли учения на случай тактического удара противника

В Югорске (ХМАО) прошли учения по гражданской защите населения, в том числе по эвакуации жителей города из шести разрушенных домов. Об этом сообщили на сайте администрации муниципалитета.
«В ходе тренировки сотрудники администрации, МЧС, полиции, Росгвардии, аварийно-спасательных, транспортных, инженерных и других служб отработали на практике все мероприятия по гражданской обороне и жизнеобеспечения населения», — приводятся в сообщении слова Алексея Максименюка, начальника отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, транспорту и связи администрации города.
Помимо этого, прошла тренировочная эвакуация в организациях спорта, образования и социального обслуживания. В учениях было задействовано несколько объектов.
Ранее URA.RU рассказывало, что мэр Нефтеюганска оповестила об учениях по спасению жителей после ракетного удара. Тренировки по эвакуации и спасению людей в условиях ЧС проходят во всех муниципалитетах Югры.
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