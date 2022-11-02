02 ноября 2022

В ХМАО прошли учения на случай тактического удара противника

© Служба новостей «URA.RU»
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Район Академический. Екатеринбург, тревожная кнопка, эвакуация, экстренная связь
В Югорске прошли учения по эвакуации населения на случай тактического удара Фото:

В Югорске (ХМАО) прошли учения по гражданской защите населения, в том числе по эвакуации жителей города из шести разрушенных домов. Об этом сообщили на сайте администрации муниципалитета.

«В ходе тренировки сотрудники администрации, МЧС, полиции, Росгвардии, аварийно-спасательных, транспортных, инженерных и других служб отработали на практике все мероприятия по гражданской обороне и жизнеобеспечения населения», — приводятся в сообщении слова Алексея Максименюка, начальника отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, транспорту и связи администрации города.

Помимо этого, прошла тренировочная эвакуация в организациях спорта, образования и социального обслуживания. В учениях было задействовано несколько объектов.

Ранее URA.RU рассказывало, что мэр Нефтеюганска оповестила об учениях по спасению жителей после ракетного удара. Тренировки по эвакуации и спасению людей в условиях ЧС проходят во всех муниципалитетах Югры.

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В Югорске (ХМАО) прошли учения по гражданской защите населения, в том числе по эвакуации жителей города из шести разрушенных домов. Об этом сообщили на сайте администрации муниципалитета. «В ходе тренировки сотрудники администрации, МЧС, полиции, Росгвардии, аварийно-спасательных, транспортных, инженерных и других служб отработали на практике все мероприятия по гражданской обороне и жизнеобеспечения населения», — приводятся в сообщении слова Алексея Максименюка, начальника отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, транспорту и связи администрации города. Помимо этого, прошла тренировочная эвакуация в организациях спорта, образования и социального обслуживания. В учениях было задействовано несколько объектов. Ранее URA.RU рассказывало, что мэр Нефтеюганска оповестила об учениях по спасению жителей после ракетного удара. Тренировки по эвакуации и спасению людей в условиях ЧС проходят во всех муниципалитетах Югры.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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