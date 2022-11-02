В ХМАО прошли учения на случай тактического удара противника

03 ноября 2022 в 22:46 Размер текста - 17 +

В Югорске прошли учения по эвакуации населения на случай тактического удара Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Югорске (ХМАО) прошли учения по гражданской защите населения, в том числе по эвакуации жителей города из шести разрушенных домов. Об этом сообщили на сайте администрации муниципалитета. «В ходе тренировки сотрудники администрации, МЧС, полиции, Росгвардии, аварийно-спасательных, транспортных, инженерных и других служб отработали на практике все мероприятия по гражданской обороне и жизнеобеспечения населения», — приводятся в сообщении слова Алексея Максименюка, начальника отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, транспорту и связи администрации города. Помимо этого, прошла тренировочная эвакуация в организациях спорта, образования и социального обслуживания. В учениях было задействовано несколько объектов. Ранее URA.RU рассказывало, что мэр Нефтеюганска оповестила об учениях по спасению жителей после ракетного удара. Тренировки по эвакуации и спасению людей в условиях ЧС проходят во всех муниципалитетах Югры.

В Югорске (ХМАО) прошли учения по гражданской защите населения, в том числе по эвакуации жителей города из шести разрушенных домов. Об этом сообщили на сайте администрации муниципалитета. «В ходе тренировки сотрудники администрации, МЧС, полиции, Росгвардии, аварийно-спасательных, транспортных, инженерных и других служб отработали на практике все мероприятия по гражданской обороне и жизнеобеспечения населения», — приводятся в сообщении слова Алексея Максименюка, начальника отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, транспорту и связи администрации города. Помимо этого, прошла тренировочная эвакуация в организациях спорта, образования и социального обслуживания. В учениях было задействовано несколько объектов. Ранее URA.RU рассказывало, что мэр Нефтеюганска оповестила об учениях по спасению жителей после ракетного удара. Тренировки по эвакуации и спасению людей в условиях ЧС проходят во всех муниципалитетах Югры.