Путин подписал указ о новой выплате военнослужащим

Путин подписал указ о единовременной выплате мобилизованным и контрактникам
новость из сюжетаМобилизация в России
Российским военнослужащим установлена единовременная выплата в размере 196 тысяч рублей. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
«Гражданам РФ, призванным на военную службу по мобилизации, <…> военнослужащим, проходившим военную службу по призыву <…> иным гражданам, которые заключили в период СВО контракт о прохождении военной службы в ВС РФ, <…> единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей», — говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.