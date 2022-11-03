03 ноября 2022

Путин подписал указ о новой выплате военнослужащим

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Пленарная сессия на ВЭФ 2022. Владивосток, путин владимир
Путин подписал указ о единовременной выплате мобилизованным и контрактникам Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Российским военнослужащим установлена единовременная выплата в размере 196 тысяч рублей. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«Гражданам РФ, призванным на военную службу по мобилизации, <…> военнослужащим, проходившим военную службу по призыву <…> иным гражданам, которые заключили в период СВО контракт о прохождении военной службы в ВС РФ, <…> единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей», — говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

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Российским военнослужащим установлена единовременная выплата в размере 196 тысяч рублей. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. «Гражданам РФ, призванным на военную службу по мобилизации, <…> военнослужащим, проходившим военную службу по призыву <…> иным гражданам, которые заключили в период СВО контракт о прохождении военной службы в ВС РФ, <…> единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей», — говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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