В Херсоне распространяют провокации о якобы сдаче города ВСУ

04 ноября 2022 в 01:57 Размер текста - 17 +

На здании городской администрации Херсона снят российский флаг Фото: Михаил Калянов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Херсонской области, где складывается самая сложная на сегодняшний день ситуация, многие СМИ сеют провокации о якобы сдаче города ВСУ, поскольку было замечено, что на здании городской администрации отсутствует флаг Российской Федерации. Об этом рассказал корреспондент URA.RU Евгений Лапин. «Один из российский военкоров, проезжая сегодня утром по городу, вдруг обнаружил, что на здании городской администрации отсутствует российский флаг. Информация тут же была подхвачена пабликами с украинской стороны. Это чуть ли не является свидетельством того, по их мнению, что город готовится к сдаче», — рассказал корреспондент. «Что представляет из себя Херсон? Херсон — это город на двух берегах реки Днепр. С Российской Федерацией его соединяют две переправы: Антоновский мост, который постоянно подвергается огневому воздействию артиллерии и ракет Украины и дамба Каховской ГЭС, которая также постоянно подвергается обстрелам», — доложил он. По словам Евгения Лапина, Россия предпринимает различные шаги по эвакуации мирного населения. Кроме того, эвакуирована администрация и органы власти. Корреспондент напомнил, что Херсон достался Вооруженным силам РФ целым и без боя. «Все, что сейчас разрушено — дело рук украинской стороны», — подчеркнул он. Сейчас в Херсонской области тяжелая обстановка. Сдача Херсона должна сократить число жертв среди российских военных и мирного населения. В четверг, 3 ноября, в региональной администрации корреспонденту URA.RU сообщили, что российский флаг в центре Херсона убрали из-за переезда областной администрации в Геническ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Херсонской области, где складывается самая сложная на сегодняшний день ситуация, многие СМИ сеют провокации о якобы сдаче города ВСУ, поскольку было замечено, что на здании городской администрации отсутствует флаг Российской Федерации. Об этом рассказал корреспондент URA.RU Евгений Лапин. «Один из российский военкоров, проезжая сегодня утром по городу, вдруг обнаружил, что на здании городской администрации отсутствует российский флаг. Информация тут же была подхвачена пабликами с украинской стороны. Это чуть ли не является свидетельством того, по их мнению, что город готовится к сдаче», — рассказал корреспондент. «Что представляет из себя Херсон? Херсон — это город на двух берегах реки Днепр. С Российской Федерацией его соединяют две переправы: Антоновский мост, который постоянно подвергается огневому воздействию артиллерии и ракет Украины и дамба Каховской ГЭС, которая также постоянно подвергается обстрелам», — доложил он. По словам Евгения Лапина, Россия предпринимает различные шаги по эвакуации мирного населения. Кроме того, эвакуирована администрация и органы власти. Корреспондент напомнил, что Херсон достался Вооруженным силам РФ целым и без боя. «Все, что сейчас разрушено — дело рук украинской стороны», — подчеркнул он. Сейчас в Херсонской области тяжелая обстановка. Сдача Херсона должна сократить число жертв среди российских военных и мирного населения. В четверг, 3 ноября, в региональной администрации корреспонденту URA.RU сообщили, что российский флаг в центре Херсона убрали из-за переезда областной администрации в Геническ.