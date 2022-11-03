На российских телеканалах покажут первый православный клип, снятый пермяками

Православный клип снимали в Белогорском монастыре Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В ноябре на телеканалах «Спас» и «Россия 1» покажут премьеру первого православного клипа «На высокой горе» в исполнении пермского дуэта «Благо». Об этом сообщает интернет-газета «ТЕКСТ».

«Идея съемок возникла и „вынашивалась“ нами в течение двух лет, мы загорелись этой идеей совместно с Юлией Старковой, и нами двигали какие-то невидимые силы. Было много сомнений, остановок, иногда опускались руки, но мы понимали, что нам это нужно. Подобных форматов клипов со смыслами очень не хватает в современном мире. Потихоньку стали подбираться люди, которым эта идея тоже откликалась», — написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» участница дуэта Екатерина Конышева.

Идея съемок откладывалась, по словам исполнительницы, из-за отсутствия финансирования. В итоге спонсором согласилась стать режиссер из Соликамска Наталья Тяглова. Съемки первого православного клипа в формате короткометражки проходили в августе в Белогорском монастыре, в них участвовали местные жители. Текст песни написал пермский автор-исполнитель Николай Червон. По сюжету в клипе главный герой сталкивается с жизненной трагедией и находит выход в вере и покаянии.

После трансляции на телеканалах клип опубликуют в YouTube. Сейчас на YouTube-канале вокального дуэта «Благо» 2 подписчика и 4 выложенных видео.