03 ноября 2022

Командир из отряда «Крым»: диверсанты ВСУ идут в бой «под препаратами»

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Солдаты ВСУ выполняют задания под воздействием наркотических препаратов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Командир одного из подразделений штурмового отряда «Крым» предположил, что диверсионно-разведывательные группы Украины в Запорожье отправляются на задания под воздействием наркотических препаратов. Такое мнение высказал командир с позывным «Бонд» корреспонденту РИА Новости.

«У них (украинских военных) фармацевтика работает: они днем идут напрямую, напролом, видимо, под какими-то препаратами. Или их там командование так подталкивает на выполнение задач. Не может адекватный человек, который переживает за свою жизнь, такие шаги делать», — рассказал «Бонд». Он добавил, что таким образом украинское командование бросает солдат прямо под артиллерийский огонь.

Ранее сообщалось о пристрастии боевиков националистического полка «Азов» (запрещен в РФ и признан террористической организацией) к наркотикам. По словам пленного бойца батальона, минимум 50% боевиков имеют зависимость. Если наркотики заканчивались, «азовцы» употребляли кетамин (средство наркоза, признанное наркотическим веществом) из аптечек. В Минобороны РФ неоднократно уличали украинскую армию в употреблении запрещенных препаратов.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах независимых республик Донбасса, которые впоследствии вошли в состав Российской Федерации.

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Командир одного из подразделений штурмового отряда «Крым» предположил, что диверсионно-разведывательные группы Украины в Запорожье отправляются на задания под воздействием наркотических препаратов. Такое мнение высказал командир с позывным «Бонд» корреспонденту РИА Новости. «У них (украинских военных) фармацевтика работает: они днем идут напрямую, напролом, видимо, под какими-то препаратами. Или их там командование так подталкивает на выполнение задач. Не может адекватный человек, который переживает за свою жизнь, такие шаги делать», — рассказал «Бонд». Он добавил, что таким образом украинское командование бросает солдат прямо под артиллерийский огонь. Ранее сообщалось о пристрастии боевиков националистического полка «Азов» (запрещен в РФ и признан террористической организацией) к наркотикам. По словам пленного бойца батальона, минимум 50% боевиков имеют зависимость. Если наркотики заканчивались, «азовцы» употребляли кетамин (средство наркоза, признанное наркотическим веществом) из аптечек. В Минобороны РФ неоднократно уличали украинскую армию в употреблении запрещенных препаратов. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах независимых республик Донбасса, которые впоследствии вошли в состав Российской Федерации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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