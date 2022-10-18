18 октября 2022

Пленный азовец* рассказал о пристрастии сослуживцев к наркотикам

Пленный боевик «Азова»*: около половины участников нацбатальона принимали наркотики
© Служба новостей «URA.RU»
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Половина нацбатальона «Азов»* регулярно употребляла наркотики Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В некоторых частях украинского националистического полка «Азов» (запрещен в РФ и признан террористической организацией) минимум 50% боевиков употребляли наркотики. Об этом рассказал пленный боец батальона Ренат Алиев.

«Процентов 50, может больше», — сказал Алиев, отвечая РИА «Новости» на вопрос, сколько его сослуживцев принимали наркотические препараты. По его словам, поставлял наркотики военнослужащий украинской армии, а когда они заканчивались, «азовцы» употребляли кетамин (средство наркоза, признанное наркотическим веществом) из аптечек.

В Минобороны РФ неоднократно уличали украинскую армию в употреблении запрещенных препаратов. Так, в ведомстве заявляли, что ВСУ обстреливают Донбасс из-за побочных эффектов от приема наркотиков. Также сообщалось, что руководство украинской разведки болеет наркоманией, а также имеет преступное прошлое. О зависимостях ВСУ свидетельствуют и «боевые наркотики», найденные в окопах в Рубежном (ЛНР). Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявлял, что украинским властям приходится мотивировать иностранных бойцов наркотическими веществами.

*Полк «Азов» запрещен в России и признан террористической организацией.

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В некоторых частях украинского националистического полка «Азов» (запрещен в РФ и признан террористической организацией) минимум 50% боевиков употребляли наркотики. Об этом рассказал пленный боец батальона Ренат Алиев. «Процентов 50, может больше», — сказал Алиев, отвечая РИА «Новости» на вопрос, сколько его сослуживцев принимали наркотические препараты. По его словам, поставлял наркотики военнослужащий украинской армии, а когда они заканчивались, «азовцы» употребляли кетамин (средство наркоза, признанное наркотическим веществом) из аптечек. В Минобороны РФ неоднократно уличали украинскую армию в употреблении запрещенных препаратов. Так, в ведомстве заявляли, что ВСУ обстреливают Донбасс из-за побочных эффектов от приема наркотиков. Также сообщалось, что руководство украинской разведки болеет наркоманией, а также имеет преступное прошлое. О зависимостях ВСУ свидетельствуют и «боевые наркотики», найденные в окопах в Рубежном (ЛНР). Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявлял, что украинским властям приходится мотивировать иностранных бойцов наркотическими веществами. *Полк «Азов» запрещен в России и признан террористической организацией.
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