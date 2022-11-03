Кому увеличат размер выплат в 2023 году

Размеры пособий увеличатся для пенсионеров и семей с детьми с 1 января

04 ноября 2022 в 10:25 Размер текста - 17 +

С 2023 года МРОТ увеличится до 16 242 рублей, сообщила Бессараб Фото: Анна Майорова © URA.RU Минимальный размер оплаты труда планируют увеличить до 16 242 рублей в месяц с 1 января 2023 года. Это коснется практически всех выплат для семей с новорожденными, пенсионеров и людей на больничном. «С 1 января следующего года минимальной размер оплаты труда может составить 16 242 рубля в месяц», — передает «Парламентская газета» слова члена комитета палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб. Ранее МРОТ составлял 15 279 рублей. Повышение минимальной оплаты труда увеличит почти все выплаты и пособия. «На прибавку в своем бюджете могут рассчитывать многие россияне: те, кто будет находиться на больничном, семьи с новорожденными, пенсионеры», — сообщила газете зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. Она добавила, что уже со следующего года этим категориям граждан начнут выплачивать универсальное пособие. В России с 1 июня на 10% были повышены страховые пенсии, минимальная оплата труда и прожиточный минимум. Соответствующее постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, передает РАПСИ.

Минимальный размер оплаты труда планируют увеличить до 16 242 рублей в месяц с 1 января 2023 года. Это коснется практически всех выплат для семей с новорожденными, пенсионеров и людей на больничном. «С 1 января следующего года минимальной размер оплаты труда может составить 16 242 рубля в месяц», — передает «Парламентская газета» слова члена комитета палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб. Ранее МРОТ составлял 15 279 рублей. Повышение минимальной оплаты труда увеличит почти все выплаты и пособия. «На прибавку в своем бюджете могут рассчитывать многие россияне: те, кто будет находиться на больничном, семьи с новорожденными, пенсионеры», — сообщила газете зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. Она добавила, что уже со следующего года этим категориям граждан начнут выплачивать универсальное пособие. В России с 1 июня на 10% были повышены страховые пенсии, минимальная оплата труда и прожиточный минимум. Соответствующее постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, передает РАПСИ.