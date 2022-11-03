03 ноября 2022

Кому увеличат размер выплат в 2023 году

Размеры пособий увеличатся для пенсионеров и семей с детьми с 1 января
© Служба новостей «URA.RU»
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С 2023 года МРОТ увеличится до 16 242 рублей, сообщила Бессараб Фото:

Минимальный размер оплаты труда планируют увеличить до 16 242 рублей в месяц с 1 января 2023 года. Это коснется практически всех выплат для семей с новорожденными, пенсионеров и людей на больничном.

«С 1 января следующего года минимальной размер оплаты труда может составить 16 242 рубля в месяц», — передает «Парламентская газета» слова члена комитета палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб. Ранее МРОТ составлял 15 279 рублей.

Повышение минимальной оплаты труда увеличит почти все выплаты и пособия. «На прибавку в своем бюджете могут рассчитывать многие россияне: те, кто будет находиться на больничном, семьи с новорожденными, пенсионеры», — сообщила газете зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. Она добавила, что уже со следующего года этим категориям граждан начнут выплачивать универсальное пособие.

В России с 1 июня на 10% были повышены страховые пенсии, минимальная оплата труда и прожиточный минимум. Соответствующее постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, передает РАПСИ.

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Минимальный размер оплаты труда планируют увеличить до 16 242 рублей в месяц с 1 января 2023 года. Это коснется практически всех выплат для семей с новорожденными, пенсионеров и людей на больничном. «С 1 января следующего года минимальной размер оплаты труда может составить 16 242 рубля в месяц», — передает «Парламентская газета» слова члена комитета палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб. Ранее МРОТ составлял 15 279 рублей. Повышение минимальной оплаты труда увеличит почти все выплаты и пособия. «На прибавку в своем бюджете могут рассчитывать многие россияне: те, кто будет находиться на больничном, семьи с новорожденными, пенсионеры», — сообщила газете зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. Она добавила, что уже со следующего года этим категориям граждан начнут выплачивать универсальное пособие. В России с 1 июня на 10% были повышены страховые пенсии, минимальная оплата труда и прожиточный минимум. Соответствующее постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, передает РАПСИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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