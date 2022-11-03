Мужчина скончался от полученных в ДТП травм Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане в ДТП на перекрестке улиц Куйбышева и Бурова-Петрова погиб мужчина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Курганской области.

«По предварительным данным, мужчина 1963 года за рулем Hyundai ix35 при повороте налево не уступил преимущество в движении автомобилю Skoda, водителем которого был мужчина 1959 года. Из-за полученных в ДТП травм водитель Hyundai скончался», — сообщили в ведомстве.

В группах в соцсети «ВКонтакте» очевидцы рассказали о ДТП и опубликовали фотографии. Комментаторы выражают соболезнования семье погибшего.

Ранее URA.RU писало, что на трассе «Иртыш» в Курганской области в ДТП погиб житель Челябинска, который ехал со своей семьей в Башкортостан. На встречной полосе столкнулись два автомобиля.