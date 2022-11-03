03 ноября 2022

В Кургане произошло ДТП со смертельным исходом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
Мужчина скончался от полученных в ДТП травм Фото:

В Кургане в ДТП на перекрестке улиц Куйбышева и Бурова-Петрова погиб мужчина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Курганской области.

«По предварительным данным, мужчина 1963 года за рулем Hyundai ix35 при повороте налево не уступил преимущество в движении автомобилю Skoda, водителем которого был мужчина 1959 года. Из-за полученных в ДТП травм водитель Hyundai скончался», — сообщили в ведомстве.

В группах в соцсети «ВКонтакте» очевидцы рассказали о ДТП и опубликовали фотографии. Комментаторы выражают соболезнования семье погибшего.

Ранее URA.RU писало, что на трассе «Иртыш» в Курганской области в ДТП погиб житель Челябинска, который ехал со своей семьей в Башкортостан. На встречной полосе столкнулись два автомобиля.

В ДТП погиб водитель Hyundai

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В Кургане в ДТП на перекрестке улиц Куйбышева и Бурова-Петрова погиб мужчина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Курганской области. «По предварительным данным, мужчина 1963 года за рулем Hyundai ix35 при повороте налево не уступил преимущество в движении автомобилю Skoda, водителем которого был мужчина 1959 года. Из-за полученных в ДТП травм водитель Hyundai скончался», — сообщили в ведомстве. В группах в соцсети «ВКонтакте» очевидцы рассказали о ДТП и опубликовали фотографии. Комментаторы выражают соболезнования семье погибшего. Ранее URA.RU писало, что на трассе «Иртыш» в Курганской области в ДТП погиб житель Челябинска, который ехал со своей семьей в Башкортостан. На встречной полосе столкнулись два автомобиля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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