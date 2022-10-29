На курганской трассе погиб житель Челябинска, который ехал с семьей в Башкирию

29 октября 2022 в 19:37 Размер текста - 17 +

В ДТП на курганской трассе с 6-ю пострадавшими погиб житель Челябинска Фото: pixabay.com В автомобильной аварии на трассе «Иртыш» в Курганской области, где пострадали 6 человек, погиб житель Челябинска. Он ехал со своей семьей — сожительницей и тремя ее детьми в Башкортостан. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «Семья ехала в Мишкинский район, мужчина был сожителем женщины, у нее пострадали трое детей — старшая дочь и двойняшки. Один из двойняшек в тяжелом состоянии, его увезли на вертолете в Курган», — рассказал источник. Сегодня утром на трассе «Иртыш» на встречной полосе столкнулись две машины — «Ниссан» и «Шкода Октавия» с прицепом. Водитель «Ниссан», допустивший выезд на «встречку», погиб на месте. Его семья, а также водитель и пассажир другого автомобиля получили травмы различной степени тяжести. Ранее URA.RU сообщало, что ход проведения проверки по факту смертельного ДТП взял на контроль прокурор Курганской области Андрей Назаров.

В автомобильной аварии на трассе «Иртыш» в Курганской области, где пострадали 6 человек, погиб житель Челябинска. Он ехал со своей семьей — сожительницей и тремя ее детьми в Башкортостан. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «Семья ехала в Мишкинский район, мужчина был сожителем женщины, у нее пострадали трое детей — старшая дочь и двойняшки. Один из двойняшек в тяжелом состоянии, его увезли на вертолете в Курган», — рассказал источник. Сегодня утром на трассе «Иртыш» на встречной полосе столкнулись две машины — «Ниссан» и «Шкода Октавия» с прицепом. Водитель «Ниссан», допустивший выезд на «встречку», погиб на месте. Его семья, а также водитель и пассажир другого автомобиля получили травмы различной степени тяжести. Ранее URA.RU сообщало, что ход проведения проверки по факту смертельного ДТП взял на контроль прокурор Курганской области Андрей Назаров.