Праздничные мероприятия прошли в парке Гагарина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Челябинска смогли отправить письма и подарки мобилизованным, для чего в парке Гагарина был развернут специальный пункт приема. Акция прошла в рамках празднования Дня народного единства.

«На территории парка развернули пункт сбора гуманитарной помощи для приема посылок и сувениров на передовую для поддержки солдат армии РФ и жителей ДНР и ЛНР. Был реализован проект „Письмо на фронт“: на специальных бланках можно было написать свои пожелания мобилизованным», — сообщили в администрации Челябинска.

В парке Гагарина на главной сцене выступили коллективы разных народов. На площадке у фонтана прошла историческая реконструкция боев 1612 года. Празднование Дня народного единства завершится вечером, когда на телебашне включат праздничную иллюминацию — российский триколор, герб, надпись #мывместе.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU