03 ноября 2022

Челябинцы собрали письма и подарки для бойцов в День народного единства. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Митинг Мывместе. Челябинск
Праздничные мероприятия прошли в парке Гагарина Фото:

Жители Челябинска смогли отправить письма и подарки мобилизованным, для чего в парке Гагарина был развернут специальный пункт приема. Акция прошла в рамках празднования Дня народного единства.

«На территории парка развернули пункт сбора гуманитарной помощи для приема посылок и сувениров на передовую для поддержки солдат армии РФ и жителей ДНР и ЛНР. Был реализован проект „Письмо на фронт“: на специальных бланках можно было написать свои пожелания мобилизованным», — сообщили в администрации Челябинска.

В парке Гагарина на главной сцене выступили коллективы разных народов. На площадке у фонтана прошла историческая реконструкция боев 1612 года. Празднование Дня народного единства завершится вечером, когда на телебашне включат праздничную иллюминацию — российский триколор, герб, надпись #мывместе.

Митинг Мывместе. Челябинск
Фото:
Митинг Мывместе. Челябинск
Фото:
Митинг Мывместе. Челябинск
Фото:
Митинг Мывместе. Челябинск
Фото:

Все главные новости Челябинской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog

Жители Челябинска смогли отправить письма и подарки мобилизованным, для чего в парке Гагарина был развернут специальный пункт приема. Акция прошла в рамках празднования Дня народного единства. «На территории парка развернули пункт сбора гуманитарной помощи для приема посылок и сувениров на передовую для поддержки солдат армии РФ и жителей ДНР и ЛНР. Был реализован проект „Письмо на фронт“: на специальных бланках можно было написать свои пожелания мобилизованным», — сообщили в администрации Челябинска. В парке Гагарина на главной сцене выступили коллективы разных народов. На площадке у фонтана прошла историческая реконструкция боев 1612 года. Празднование Дня народного единства завершится вечером, когда на телебашне включат праздничную иллюминацию — российский триколор, герб, надпись #мывместе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...