03 ноября 2022

В ДТП на курганской трассе погибли двое несовершеннолетних

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, дтп, авария, разбитая машина
Женщина не справилась с управлением из-за погодных условий Фото:

На 21 километре автодороги Шумиха — Усть-Уйское в Курганской области погибли двое несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

«Женщина 1992 года рождения за рулем автомобиля Volkswagen Polo двигалась со стороны города Копейска в направлении Целинного района. В автомобиле находились пассажиры 5, 8 и 17 лет. По предварительной информации, из-за неблагоприятных погодных условий, водитель не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Toyota», — сообщили в пресс-службе.

В результате ДТП водитель Volkswagen Polo и ее 5-летний сын получили травмы. 8-летний сын женщины и ее 17-летняя родственница скончались на месте от полученных травм.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане на перекрестке улиц Куйбышева и Бурова-Петрова в ДТП погиб мужчина. При повороте налево он не предоставил преимущество в движении автомобилю Skoda.

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На 21 километре автодороги Шумиха — Усть-Уйское в Курганской области погибли двое несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «Женщина 1992 года рождения за рулем автомобиля Volkswagen Polo двигалась со стороны города Копейска в направлении Целинного района. В автомобиле находились пассажиры 5, 8 и 17 лет. По предварительной информации, из-за неблагоприятных погодных условий, водитель не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Toyota», — сообщили в пресс-службе. В результате ДТП водитель Volkswagen Polo и ее 5-летний сын получили травмы. 8-летний сын женщины и ее 17-летняя родственница скончались на месте от полученных травм. Ранее URA.RU писало, что в Кургане на перекрестке улиц Куйбышева и Бурова-Петрова в ДТП погиб мужчина. При повороте налево он не предоставил преимущество в движении автомобилю Skoda.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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