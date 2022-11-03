Врачи отказались лечить тюменку, потому что закончилось время приема

04 ноября 2022 в 18:11 Размер текста - 17 +

Жительница Тобольска просидела в очереди к стоматологу четыре часа, но так и не попала на прием Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительницу Тобольска (Тюменская область) отказались лечить в городской стоматологии, объяснив это тем, что время приема закончилось. Об этом она рассказала в паблике «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте». Женщина добавила, что с острой болью в зубах она просидела в очереди четыре часа. «Принимает в прядке очереди до 15:00. Пришла я в 11:00, так как не могла раньше, ребенка не с кем было оставить. Впереди меня 10 человек. Думала, успею пройти до 15:00, а не тут то было: принимают одного пациента по 30-40 минут. Подходит почти моя очередь и говорят: больше не принимаем. Я говорю, примите меня, у меня острая боль два дня. Ни есть, ни пить, ни спать не могу. На что мне на отрез отказали. Просидев четыре часа в надежде, что тебе окажут помощь. Вот так вот у нас оказывают помощь людям. Хоть ложись и просто помирай от такой боли», — написала тоболячка в своей публикации. В комментариях к записи большинство пользователей также пожаловались на качество работы местных стоматологов. «На биофабрике это у них норма! Не первый уже подобный случай», — отметила Людмила Карпова. «В августе пыталась удалить зуб с острой болью. То нет врача, то по записи, приходите завтра», — добавила Елена Королева. «Давно бы в частную сходили. Я бы с острой болью даже сидеть не стала столько в очереди», — сообщила Валерия Валериевна. В региональный департамент здравоохранения направлен запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что жителям Тобольска в день выдают не более 15 талонов на удаление зубов. Тем, кому они не достались, предлагают оплатить услугу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительницу Тобольска (Тюменская область) отказались лечить в городской стоматологии, объяснив это тем, что время приема закончилось. Об этом она рассказала в паблике «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте». Женщина добавила, что с острой болью в зубах она просидела в очереди четыре часа. «Принимает в прядке очереди до 15:00. Пришла я в 11:00, так как не могла раньше, ребенка не с кем было оставить. Впереди меня 10 человек. Думала, успею пройти до 15:00, а не тут то было: принимают одного пациента по 30-40 минут. Подходит почти моя очередь и говорят: больше не принимаем. Я говорю, примите меня, у меня острая боль два дня. Ни есть, ни пить, ни спать не могу. На что мне на отрез отказали. Просидев четыре часа в надежде, что тебе окажут помощь. Вот так вот у нас оказывают помощь людям. Хоть ложись и просто помирай от такой боли», — написала тоболячка в своей публикации. В комментариях к записи большинство пользователей также пожаловались на качество работы местных стоматологов. «На биофабрике это у них норма! Не первый уже подобный случай», — отметила Людмила Карпова. «В августе пыталась удалить зуб с острой болью. То нет врача, то по записи, приходите завтра», — добавила Елена Королева. «Давно бы в частную сходили. Я бы с острой болью даже сидеть не стала столько в очереди», — сообщила Валерия Валериевна. В региональный департамент здравоохранения направлен запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что жителям Тобольска в день выдают не более 15 талонов на удаление зубов. Тем, кому они не достались, предлагают оплатить услугу.