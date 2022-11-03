Тюменский школьник забежал в горящий дом, чтобы спасти его хозяйку

04 ноября 2022 в 18:45 Размер текста - 17 +

Салават Рузеев вытащил женщину из горящего дома Фото: Денис Моргунов © URA.RU Одиннадцатиклассник Салават Рузеев из деревни Санникова Тобольского района вынес 62-летнюю женщину из горящего дома. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава муниципалитета Леонид Митрюшкин. Молодежь во все времена одинаковая, а настоящие герои — скромны. Они такие, как 17-летний Салават Рузеев из с. Санникова. 27 октября в д. Старицкой загорелся жилой дом. В огне находилась его 62-летняя хозяйка. Парень не растерялся, бросился в дом еще до приезда спецслужб и вынес женщину из огня на руках», — рассказал Митрюшкин в своем telegram-канале. В своей публикации он поставил поступок Рузеева в пример. Также Митрюшкин поблагодарил школьника за достойное воспитание сына.

Одиннадцатиклассник Салават Рузеев из деревни Санникова Тобольского района вынес 62-летнюю женщину из горящего дома. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава муниципалитета Леонид Митрюшкин. Молодежь во все времена одинаковая, а настоящие герои — скромны. Они такие, как 17-летний Салават Рузеев из с. Санникова. 27 октября в д. Старицкой загорелся жилой дом. В огне находилась его 62-летняя хозяйка. Парень не растерялся, бросился в дом еще до приезда спецслужб и вынес женщину из огня на руках», — рассказал Митрюшкин в своем telegram-канале. В своей публикации он поставил поступок Рузеева в пример. Также Митрюшкин поблагодарил школьника за достойное воспитание сына.