Российский военнослужащий рассказал о неадекватности солдат ВСУ при атаке под Харьковом

05 ноября 2022 в 01:46 Размер текста - 17 +

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию, целью которой является денацификация Украины Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Харьковской области, где складывается одна из непростых боевых ситуаций в спецоперации, украинскими войсками была предпринята попытка прорыва российской обороны. При этом украинские военные шли в атаку в неадекватном состоянии, не чувствуя ни боли, ни страха. О неадекватности украинских силовиков рассказал российский артиллерист с позывным «Удай». «Мы артиллерией прикрывали наших парней. Снаряды падали буквально в пяти метрах от противника, реакции не было никакой, они все обколотые, они не чувствовали ни боли, ни страха, ничего. Это были живые трупы, по сути», — сообщил военнослужащий РИА Новости. По словам артиллериста, украинские пехотинцы в течение трех дней без перерыва «все шли и не заканчивались», но наши вооруженные силы сумели отразить наступление и не дали солдатам противника захватить опорный пункт, в котором держали оборону наши военнослужащие. Ранее источник в Минобороны сообщил, что ВСУ, по данным разведки, пытаясь прорвать оборону российских войск в Харьковской области теряют убитыми и ранеными по 100-120 солдат в день. Россия с 24 февраля проводит специальную операцию. Как заявил президент РФ Владимир Путин, целями спецоперации являются защита мирного населения Донбасса и демилитаризация Украины.

В Харьковской области, где складывается одна из непростых боевых ситуаций в спецоперации, украинскими войсками была предпринята попытка прорыва российской обороны. При этом украинские военные шли в атаку в неадекватном состоянии, не чувствуя ни боли, ни страха. О неадекватности украинских силовиков рассказал российский артиллерист с позывным «Удай». «Мы артиллерией прикрывали наших парней. Снаряды падали буквально в пяти метрах от противника, реакции не было никакой, они все обколотые, они не чувствовали ни боли, ни страха, ничего. Это были живые трупы, по сути», — сообщил военнослужащий РИА Новости. По словам артиллериста, украинские пехотинцы в течение трех дней без перерыва «все шли и не заканчивались», но наши вооруженные силы сумели отразить наступление и не дали солдатам противника захватить опорный пункт, в котором держали оборону наши военнослужащие. Ранее источник в Минобороны сообщил, что ВСУ, по данным разведки, пытаясь прорвать оборону российских войск в Харьковской области теряют убитыми и ранеными по 100-120 солдат в день. Россия с 24 февраля проводит специальную операцию. Как заявил президент РФ Владимир Путин, целями спецоперации являются защита мирного населения Донбасса и демилитаризация Украины.