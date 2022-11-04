04 ноября 2022

Эрдоган похвастался личными отношениями с Путиным

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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, путин владимир, реджеп эрдоган
Отношения России и Турции сыграли большую роль в возвращении РФ в зерновую сделку, пишет Financial Times Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Президент Турции Реджеп Эрдоган похвастался личными отношениями с главой России Владимиром Путиным, которые сыграли большую роль в возобновлении участия РФ в зерновой сделки. Об этом сообщает Financial Times.

«Он [Путин] не согласен открывать этот зерновой коридор через других. Но со мной, когда я звоню, сразу же открыл зерновой коридор», — приводит слова Эрдогана издание Financial Times.

Как отметили в статье, лидеры стран необходимы друг другу. «Одна рука моет другую. Оба лидера нужны друг другу», — подчеркнул Хусейн Багджи, возглавляющий институт внешней политики в Анкаре.

Ранее Россия возобновила участие в зерновой сделке. Этому предшествовала серия переговоров Путина и Эрдогана. Власти Турции сообщили, что вывоз зерна с Украины по морскому коридору после возвращения России в продуктовую сделку полностью нормализовался.

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Президент Турции Реджеп Эрдоган похвастался личными отношениями с главой России Владимиром Путиным, которые сыграли большую роль в возобновлении участия РФ в зерновой сделки. Об этом сообщает Financial Times. «Он [Путин] не согласен открывать этот зерновой коридор через других. Но со мной, когда я звоню, сразу же открыл зерновой коридор», — приводит слова Эрдогана издание Financial Times. Как отметили в статье, лидеры стран необходимы друг другу. «Одна рука моет другую. Оба лидера нужны друг другу», — подчеркнул Хусейн Багджи, возглавляющий институт внешней политики в Анкаре. Ранее Россия возобновила участие в зерновой сделке. Этому предшествовала серия переговоров Путина и Эрдогана. Власти Турции сообщили, что вывоз зерна с Украины по морскому коридору после возвращения России в продуктовую сделку полностью нормализовался.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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