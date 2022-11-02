Россия возвращается в зерновую сделку

02 ноября 2022 в 15:33 Размер текста - 17 +

Россия получила гарантии безопасности от Украины, в том числе, благодаря содействию Турции Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Россия получила от Украины необходимые гарантии безопасности и возобновляет участие в зерновой сделке. Об этом сообщили в Минобороны России. «Российская Федерация считает, что полученные гарантии [безопасности от Украины] на данный момент представляются достаточными и возобновляет реализацию соглашения [по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины]», — говорится в заявлении Минобороны, опубликованном в telegram-канале ведомства. В Минобороны отметили, что Россия получила от Украины письменные гарантии о неиспользовании гумкоридора и украинских портов для ведения боевых действий против РФ благодаря участию ООН и содействию Турции. Новость по теме Что такое зерновая сделка России и Украины Ранее Россия вышла из зерновой сделки. Это произошло после обстрела ВСУ судов российского флота в Севастополе. На 31 октября вывоз зерна из Украины был согласован ООН, Турцией и Украиной. Однако в совместном координационном центре в Стамбуле (Турция) заявили, что вывоз украинского зерна по гуманитарному коридору в Черном море 2 ноября осуществляться не будет.

Россия получила от Украины необходимые гарантии безопасности и возобновляет участие в зерновой сделке. Об этом сообщили в Минобороны России. «Российская Федерация считает, что полученные гарантии [безопасности от Украины] на данный момент представляются достаточными и возобновляет реализацию соглашения [по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины]», — говорится в заявлении Минобороны, опубликованном в telegram-канале ведомства. В Минобороны отметили, что Россия получила от Украины письменные гарантии о неиспользовании гумкоридора и украинских портов для ведения боевых действий против РФ благодаря участию ООН и содействию Турции. Ранее Россия вышла из зерновой сделки. Это произошло после обстрела ВСУ судов российского флота в Севастополе. На 31 октября вывоз зерна из Украины был согласован ООН, Турцией и Украиной. Однако в совместном координационном центре в Стамбуле (Турция) заявили, что вывоз украинского зерна по гуманитарному коридору в Черном море 2 ноября осуществляться не будет.