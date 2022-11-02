Россия возвращается в зерновую сделку

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Погрузка зерна в Ростовском порту. Ростов на Дону, терминал, пшеница, зерно, погрузка, порт, судно
Россия получила гарантии безопасности от Украины, в том числе, благодаря содействию Турции Фото:
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Россия получила от Украины необходимые гарантии безопасности и возобновляет участие в зерновой сделке. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Российская Федерация считает, что полученные гарантии [безопасности от Украины] на данный момент представляются достаточными и возобновляет реализацию соглашения [по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины]», — говорится в заявлении Минобороны, опубликованном в telegram-канале ведомства. В Минобороны отметили, что Россия получила от Украины письменные гарантии о неиспользовании гумкоридора и украинских портов для ведения боевых действий против РФ благодаря участию ООН и содействию Турции.

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Что такое зерновая сделка России и Украины

Ранее Россия вышла из зерновой сделки. Это произошло после обстрела ВСУ судов российского флота в Севастополе. На 31 октября вывоз зерна из Украины был согласован ООН, Турцией и Украиной. Однако в совместном координационном центре в Стамбуле (Турция) заявили, что вывоз украинского зерна по гуманитарному коридору в Черном море 2 ноября осуществляться не будет.

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Россия получила от Украины необходимые гарантии безопасности и возобновляет участие в зерновой сделке. Об этом сообщили в Минобороны России. «Российская Федерация считает, что полученные гарантии [безопасности от Украины] на данный момент представляются достаточными и возобновляет реализацию соглашения [по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины]», — говорится в заявлении Минобороны, опубликованном в telegram-канале ведомства. В Минобороны отметили, что Россия получила от Украины письменные гарантии о неиспользовании гумкоридора и украинских портов для ведения боевых действий против РФ благодаря участию ООН и содействию Турции. Ранее Россия вышла из зерновой сделки. Это произошло после обстрела ВСУ судов российского флота в Севастополе. На 31 октября вывоз зерна из Украины был согласован ООН, Турцией и Украиной. Однако в совместном координационном центре в Стамбуле (Турция) заявили, что вывоз украинского зерна по гуманитарному коридору в Черном море 2 ноября осуществляться не будет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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