Россия возвращается в зерновую сделку

Россия получила от Украины необходимые гарантии безопасности и возобновляет участие в зерновой сделке. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Российская Федерация считает, что полученные гарантии [безопасности от Украины] на данный момент представляются достаточными и возобновляет реализацию соглашения [по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины]», — говорится в заявлении Минобороны, опубликованном в telegram-канале ведомства. В Минобороны отметили, что Россия получила от Украины письменные гарантии о неиспользовании гумкоридора и украинских портов для ведения боевых действий против РФ благодаря участию ООН и содействию Турции.
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Россия получила от Украины необходимые гарантии безопасности и возобновляет участие в зерновой сделке. Об этом сообщили в Минобороны России. «Российская Федерация считает, что полученные гарантии [безопасности от Украины] на данный момент представляются достаточными и возобновляет реализацию соглашения [по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины]», — говорится в заявлении Минобороны, опубликованном в telegram-канале ведомства. В Минобороны отметили, что Россия получила от Украины письменные гарантии о неиспользовании гумкоридора и украинских портов для ведения боевых действий против РФ благодаря участию ООН и содействию Турции. Ранее Россия вышла из зерновой сделки. Это произошло после обстрела ВСУ судов российского флота в Севастополе. На 31 октября вывоз зерна из Украины был согласован ООН, Турцией и Украиной. Однако в совместном координационном центре в Стамбуле (Турция) заявили, что вывоз украинского зерна по гуманитарному коридору в Черном море 2 ноября осуществляться не будет.