CNN: на Украине отключились больше тысячи спутников Starlink

05 ноября 2022 в 04:11 Размер текста - 17 +

Возможной причиной перебоев названы проблемы с финансированием Фото: nightrider/pickupimage новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине С 24 октября на Украине отключились 1,3 тысячи спутников Starlink из-за проблем с финансированием. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источники. «Недавнее отключение началось 24 октября и было описано одним человеком, проинформированным о ситуации, как „огромная проблема“ для украинских вооруженных сил. Терминалы были отключены из-за отсутствия финансирования», — передают авторы статьи Алекс Марквардт и Шон Лингаас. Отключение затронуло блок из 1300 терминалов, которые Украина приобрела в марте у британской компании и использовала в спецоперации. Уточняется, что SpaceX взимала с украинских военных порядка 2500 долларов в месяц за то, чтобы каждая из 1300 единиц была подключена. В результате этого общая стоимость к сентябрю увеличилась почти до 20 млн долларов. В конце концов, Киев больше не мог позволить себе платить за работу Starlink. Ранее американский бизнесмен, основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск отказался от финансирования Пентагона для оплаты Starlink на Украине. При этом он заявил о необходимости обеспечить Украине нейтральный статус.

С 24 октября на Украине отключились 1,3 тысячи спутников Starlink из-за проблем с финансированием. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источники. «Недавнее отключение началось 24 октября и было описано одним человеком, проинформированным о ситуации, как „огромная проблема“ для украинских вооруженных сил. Терминалы были отключены из-за отсутствия финансирования», — передают авторы статьи Алекс Марквардт и Шон Лингаас. Отключение затронуло блок из 1300 терминалов, которые Украина приобрела в марте у британской компании и использовала в спецоперации. Уточняется, что SpaceX взимала с украинских военных порядка 2500 долларов в месяц за то, чтобы каждая из 1300 единиц была подключена. В результате этого общая стоимость к сентябрю увеличилась почти до 20 млн долларов. В конце концов, Киев больше не мог позволить себе платить за работу Starlink. Ранее американский бизнесмен, основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск отказался от финансирования Пентагона для оплаты Starlink на Украине. При этом он заявил о необходимости обеспечить Украине нейтральный статус.