04 ноября 2022

CNN: на Украине отключились больше тысячи спутников Starlink

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт сток pickupimage. nightrider. Екатеринбург, космос, спутник, космическая станция, союз тма-16, орбитальная станция
Возможной причиной перебоев названы проблемы с финансированием Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

С 24 октября на Украине отключились 1,3 тысячи спутников Starlink из-за проблем с финансированием. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источники.

«Недавнее отключение началось 24 октября и было описано одним человеком, проинформированным о ситуации, как „огромная проблема“ для украинских вооруженных сил. Терминалы были отключены из-за отсутствия финансирования», — передают авторы статьи Алекс Марквардт и Шон Лингаас. Отключение затронуло блок из 1300 терминалов, которые Украина приобрела в марте у британской компании и использовала в спецоперации.

Уточняется, что SpaceX взимала с украинских военных порядка 2500 долларов в месяц за то, чтобы каждая из 1300 единиц была подключена. В результате этого общая стоимость к сентябрю увеличилась почти до 20 млн долларов. В конце концов, Киев больше не мог позволить себе платить за работу Starlink.

Ранее американский бизнесмен, основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск отказался от финансирования Пентагона для оплаты Starlink на Украине. При этом он заявил о необходимости обеспечить Украине нейтральный статус.

Все, что нужно знать о мобилизации и СВО, — в одном письме каждый вечер!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С 24 октября на Украине отключились 1,3 тысячи спутников Starlink из-за проблем с финансированием. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источники. «Недавнее отключение началось 24 октября и было описано одним человеком, проинформированным о ситуации, как „огромная проблема“ для украинских вооруженных сил. Терминалы были отключены из-за отсутствия финансирования», — передают авторы статьи Алекс Марквардт и Шон Лингаас. Отключение затронуло блок из 1300 терминалов, которые Украина приобрела в марте у британской компании и использовала в спецоперации. Уточняется, что SpaceX взимала с украинских военных порядка 2500 долларов в месяц за то, чтобы каждая из 1300 единиц была подключена. В результате этого общая стоимость к сентябрю увеличилась почти до 20 млн долларов. В конце концов, Киев больше не мог позволить себе платить за работу Starlink. Ранее американский бизнесмен, основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск отказался от финансирования Пентагона для оплаты Starlink на Украине. При этом он заявил о необходимости обеспечить Украине нейтральный статус.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...