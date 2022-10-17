Илон Маск отказался от помощи Пентагона для оплаты Starlink на Украине

18 октября 2022 в 01:39 Размер текста - 17 +

Маск отказался от помощи США для оплаты Starlink на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU Американский бизнесмен, основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск отказался от финансирования Пентагона для оплаты Starlink на Украине. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети. «SpaceX уже отозвал запрос о финансировании», — написал Маск в соцсети Twitter (заблокирован на территории РФ). Так он ответил на готовность Пентагона обеспечить оплату услуг Starlink на Украине. Ранее Маск отказался снабжать Киев спутниками связи Starlink. Его компания предложила Пентагону взять финансирование на себя. После стало известно, что Пентагон рассматривает возможность оплаты услуг Starlink на Украине. Об этом сообщило американское издание Politico.

Американский бизнесмен, основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск отказался от финансирования Пентагона для оплаты Starlink на Украине. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети. «SpaceX уже отозвал запрос о финансировании», — написал Маск в соцсети Twitter (заблокирован на территории РФ). Так он ответил на готовность Пентагона обеспечить оплату услуг Starlink на Украине. Ранее Маск отказался снабжать Киев спутниками связи Starlink. Его компания предложила Пентагону взять финансирование на себя. После стало известно, что Пентагон рассматривает возможность оплаты услуг Starlink на Украине. Об этом сообщило американское издание Politico.