В США призвали «прогнившего» Байдена уйти в отставку, указав на его недееспособность

05 ноября 2022 в 05:24 Размер текста - 17 +

Андреа Уидбург назвала президента США Джо Байдена «прогнившим» политиком Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Президент США Джо Байден должен уйти с поста президента, так как он абсолютно недееспособен. Так считает автор североамериканского ежедневного электронного портала American Андрея Уидбург. «В последние пару дней мы увидели, что мозг Байдена разлагается, в то время как его тело продолжает жить. Говоря в микрофон в режиме реального времени, он лжет, выдумывает факты из „собственной жизни“ и несет непонятную чушь», — заявила обозреватель в статье. Также она назвала его прогнившим, недееспособным и коррумпированным до мозга костей президентом, который возомнил, что возглавляет американскую нацию. Ранее психиатр и нарколог Василий Шуров указал на недееспособность и серьезный распад интеллекта 79-летнего Джо Байдена. Он пояснил, что порой лидер США ведет себя совершенно дурашливо: передразнивает, повторяет, игнорирует свое окружение. «Специальная эта дурашливость или это результат такого серьезного распада интеллекта — я думаю, и то, и то», — заключил он.

Президент США Джо Байден должен уйти с поста президента, так как он абсолютно недееспособен. Так считает автор североамериканского ежедневного электронного портала American Андрея Уидбург. «В последние пару дней мы увидели, что мозг Байдена разлагается, в то время как его тело продолжает жить. Говоря в микрофон в режиме реального времени, он лжет, выдумывает факты из „собственной жизни“ и несет непонятную чушь», — заявила обозреватель в статье. Также она назвала его прогнившим, недееспособным и коррумпированным до мозга костей президентом, который возомнил, что возглавляет американскую нацию. Ранее психиатр и нарколог Василий Шуров указал на недееспособность и серьезный распад интеллекта 79-летнего Джо Байдена. Он пояснил, что порой лидер США ведет себя совершенно дурашливо: передразнивает, повторяет, игнорирует свое окружение. «Специальная эта дурашливость или это результат такого серьезного распада интеллекта — я думаю, и то, и то», — заключил он.