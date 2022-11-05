American Thinker назвал настоящего правителя США

American Thinker: настоящим правителем США является банкир Джордж Сорос

05 ноября 2022 в 08:04 Размер текста - 17 +

Истинный правитель США не Байден, а банкир Сорос, сказано в материале The American Thinker Фото: Официальный сайт президента Украины Президент США Джо Байден не является истинным лидером в Америке. Им является американский инвестор и банкир Джордж Сорос. Такое мнение выразил американский журнал The American Thinker. «В деятельности властей США есть все отпечатки соросовской организации», — сказано в материале журнала. Автор добавляет, что люди этой организации невероятно умны и имеют доступ к несметным богатствам. Байден же, путая на публичных выступлениях имена и события, не выглядит человеком, который бы был способен принимать и подписывать те законы, которые были выпущены ранее, пишет издание. Ранее в США отметили явную недееспособность действующего президента и призвали того немедленно уйти в отставку. Также некоторые исследователи подозревают Джо Байдена в «разложении мозга», передает «Федеральное агентство новостей».

Президент США Джо Байден не является истинным лидером в Америке. Им является американский инвестор и банкир Джордж Сорос. Такое мнение выразил американский журнал The American Thinker. «В деятельности властей США есть все отпечатки соросовской организации», — сказано в материале журнала. Автор добавляет, что люди этой организации невероятно умны и имеют доступ к несметным богатствам. Байден же, путая на публичных выступлениях имена и события, не выглядит человеком, который бы был способен принимать и подписывать те законы, которые были выпущены ранее, пишет издание. Ранее в США отметили явную недееспособность действующего президента и призвали того немедленно уйти в отставку. Также некоторые исследователи подозревают Джо Байдена в «разложении мозга», передает «Федеральное агентство новостей».