American Thinker назвал настоящего правителя США

American Thinker: настоящим правителем США является банкир Джордж Сорос
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Истинный правитель США не Байден, а банкир Сорос, сказано в материале The American Thinker Фото:

Президент США Джо Байден не является истинным лидером в Америке. Им является американский инвестор и банкир Джордж Сорос. Такое мнение выразил американский журнал The American Thinker.

«В деятельности властей США есть все отпечатки соросовской организации», — сказано в материале журнала. Автор добавляет, что люди этой организации невероятно умны и имеют доступ к несметным богатствам. Байден же, путая на публичных выступлениях имена и события, не выглядит человеком, который бы был способен принимать и подписывать те законы, которые были выпущены ранее, пишет издание.

Ранее в США отметили явную недееспособность действующего президента и призвали того немедленно уйти в отставку. Также некоторые исследователи подозревают Джо Байдена в «разложении мозга», передает «Федеральное агентство новостей».

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Президент США Джо Байден не является истинным лидером в Америке. Им является американский инвестор и банкир Джордж Сорос. Такое мнение выразил американский журнал The American Thinker. «В деятельности властей США есть все отпечатки соросовской организации», — сказано в материале журнала. Автор добавляет, что люди этой организации невероятно умны и имеют доступ к несметным богатствам. Байден же, путая на публичных выступлениях имена и события, не выглядит человеком, который бы был способен принимать и подписывать те законы, которые были выпущены ранее, пишет издание. Ранее в США отметили явную недееспособность действующего президента и призвали того немедленно уйти в отставку. Также некоторые исследователи подозревают Джо Байдена в «разложении мозга», передает «Федеральное агентство новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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