Крупный застройщик открывает продажи квартир в строящемся ЖК у «Планеты» в Перми

Возле «Планеты» началось строительство жилого комплекса и открывается продажа квартир Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Российский девелопер «Талан» в ноябре открывает продажи квартир в строящемся жилом комплексе у ТРЦ «Планета» в Перми. Об этом сообщает издание «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на застройщика.

«В ГК „Талан“ сообщили, что в октябре холдинг начал строительство жилого комплекса возле „Планеты“. На сайте пермского подразделения „Талана“ уже появилась информация о строящемся комплексе, который называется квартал „Парма“. Проект удмуртского холдинга представляет собой квартальную застройку и будет разделен на три очереди. Высотность домов квартала „Парма“ составит 10, 18 и 24 этажа», — пишет издание.

В Единой информационной системе жилищного строительства указано, что последняя очередь будет сдана в IV квартале 2025 года. На данный момент готовность I и II очередей составляет 1%. Исходя из выписки Росреестра, застройщик «Талан» стал собственником участка возле ТРЦ «Планета» в конце августа этого года. Разрешение на строительство жилья на этой территории девелопер получил в конце 2021 года.