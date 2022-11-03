03 ноября 2022

Автоинспекторы выступили со срочным обращением к екатеринбуржцам

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Госавтоинспекция предупредила свердловчан об особенностях вождения в непогоду Фото:

Осадки в виде снега и понижение температуры в Екатеринбурге могут негативно отразиться на дорожной обстановке. В связи с этим в ГИБДД по Екатеринбургу предупредили автомобилистов об особенностях вождения в межсезонье и непогоду.

«Главной опасностью любого межсезонья является внезапная смена погодных и дорожных условий. Это требует от водителя не только соблюдения ПДД, но и опыта управления и внимательности», — предупреждает ведомство в Telegram. Водителям из-за гололеда необходимо корректировать скоростной режим и выбирать пониженную скорость.

Госавтоинспекция предостерегает от опасной езды. Ведомство рекомендует заменить летнюю резину на зимнюю и быть аккуратным на дороге. Пешеходам также рекомендуют соблюдать ПДД и использовать световозвращающие элементы.

Ранее синоптики раскрыли, что свердловчан в День народного единства ожидает гололед. Также будет налипание мокрого снега на проводах, что может привести к сбоям в энергоснабжении и связи. Спасатели предупреждали свердловчан о непогоде еще 3 ноября.

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Осадки в виде снега и понижение температуры в Екатеринбурге могут негативно отразиться на дорожной обстановке. В связи с этим в ГИБДД по Екатеринбургу предупредили автомобилистов об особенностях вождения в межсезонье и непогоду. «Главной опасностью любого межсезонья является внезапная смена погодных и дорожных условий. Это требует от водителя не только соблюдения ПДД, но и опыта управления и внимательности», — предупреждает ведомство в Telegram. Водителям из-за гололеда необходимо корректировать скоростной режим и выбирать пониженную скорость. Госавтоинспекция предостерегает от опасной езды. Ведомство рекомендует заменить летнюю резину на зимнюю и быть аккуратным на дороге. Пешеходам также рекомендуют соблюдать ПДД и использовать световозвращающие элементы. Ранее синоптики раскрыли, что свердловчан в День народного единства ожидает гололед. Также будет налипание мокрого снега на проводах, что может привести к сбоям в энергоснабжении и связи. Спасатели предупреждали свердловчан о непогоде еще 3 ноября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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