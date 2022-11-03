МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за непогоды в Свердловской области

04 ноября 2022 в 15:04 Размер текста - 17 +

По данным синоптиков, 5 ноября в Свердловской области ожидается сильный ветер Фото: Размик Закарян © URA.RU Реагируя на сильный ветер, снегопады, гололед и отложение мокрого снега на проводах по всему региону, свердловское управление МЧС просит жителей соблюдать правила безопасности. Предупреждение опубликовано в официальном telegram-канале ведомства. «По данным синоптиков ночью и днем 5 ноября местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 15 м/c, сильный снег, отложение мокрого снега на проводах, на дорогах гололедица. В период непогоды просим соблюдать правила безопасности», — говорится в сообщении. Ранее синоптики раскрыли, что свердловчан в День народного единства ожидает гололед. Также будет налипание мокрого снега на проводах, что может привести к сбоям в энергоснабжении и связи. В ГИБДД по Екатеринбургу предупредили автомобилистов об осадках в виде снега и понижение температуры.

Реагируя на сильный ветер, снегопады, гололед и отложение мокрого снега на проводах по всему региону, свердловское управление МЧС просит жителей соблюдать правила безопасности. Предупреждение опубликовано в официальном telegram-канале ведомства. «По данным синоптиков ночью и днем 5 ноября местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 15 м/c, сильный снег, отложение мокрого снега на проводах, на дорогах гололедица. В период непогоды просим соблюдать правила безопасности», — говорится в сообщении. Ранее синоптики раскрыли, что свердловчан в День народного единства ожидает гололед. Также будет налипание мокрого снега на проводах, что может привести к сбоям в энергоснабжении и связи. В ГИБДД по Екатеринбургу предупредили автомобилистов об осадках в виде снега и понижение температуры.