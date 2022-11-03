03 ноября 2022

МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за непогоды в Свердловской области

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Первоапрельский снегопад. Екатеринбург, снег, зима, непогода, снегопад, осадки
По данным синоптиков, 5 ноября в Свердловской области ожидается сильный ветер Фото:

Реагируя на сильный ветер, снегопады, гололед и отложение мокрого снега на проводах по всему региону, свердловское управление МЧС просит жителей соблюдать правила безопасности. Предупреждение опубликовано в официальном telegram-канале ведомства.

«По данным синоптиков ночью и днем 5 ноября местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 15 м/c, сильный снег, отложение мокрого снега на проводах, на дорогах гололедица. В период непогоды просим соблюдать правила безопасности», — говорится в сообщении.

Ранее синоптики раскрыли, что свердловчан в День народного единства ожидает гололед. Также будет налипание мокрого снега на проводах, что может привести к сбоям в энергоснабжении и связи. В ГИБДД по Екатеринбургу предупредили автомобилистов об осадках в виде снега и понижение температуры.

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Реагируя на сильный ветер, снегопады, гололед и отложение мокрого снега на проводах по всему региону, свердловское управление МЧС просит жителей соблюдать правила безопасности. Предупреждение опубликовано в официальном telegram-канале ведомства. «По данным синоптиков ночью и днем 5 ноября местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 15 м/c, сильный снег, отложение мокрого снега на проводах, на дорогах гололедица. В период непогоды просим соблюдать правила безопасности», — говорится в сообщении. Ранее синоптики раскрыли, что свердловчан в День народного единства ожидает гололед. Также будет налипание мокрого снега на проводах, что может привести к сбоям в энергоснабжении и связи. В ГИБДД по Екатеринбургу предупредили автомобилистов об осадках в виде снега и понижение температуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
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