За задержку зарплаты курганских работодателей привлекут к статье

Два месяца невыплаты зарплаты — повод написать заявление в следственный отдел Фото: Денис Моргунов © URA.RU

За невыплату зарплаты работодателей Кургана могут привлечь к уголовной ответственности. Если сотрудник больше двух месяцев не получал деньги, то в следственном управлении СК России предлагают обратиться к ним с заявлением. Информация размещена на сайте ведомства.

«Установлена ответственность работодателя за частичную свыше трех месяцев невыплату заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат, а также полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат или выплата заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда», — говорится на сайте следкома по Курганской области.

Если сотруднику в течение длительного времени задерживают выплату денег, то ему предлагают обратиться с заявлением в следственное управление СК России по региону по адресу: Курган, ул. Бурова-Петрова,132. Подать обращение можно также в территориальные следственные отделы или через интернет-приемную.