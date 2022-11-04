04 ноября 2022
03 ноября 2022

За задержку зарплаты курганских работодателей привлекут к статье

© Служба новостей «URA.RU»
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Два месяца невыплаты зарплаты — повод написать заявление в следственный отдел Фото:

За невыплату зарплаты работодателей Кургана могут привлечь к уголовной ответственности. Если сотрудник больше двух месяцев не получал деньги, то в следственном управлении СК России предлагают обратиться к ним с заявлением. Информация размещена на сайте ведомства.

«Установлена ответственность работодателя за частичную свыше трех месяцев невыплату заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат, а также полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат или выплата заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда», — говорится на сайте следкома по Курганской области.

Если сотруднику в течение длительного времени задерживают выплату денег, то ему предлагают обратиться с заявлением в следственное управление СК России по региону по адресу: Курган, ул. Бурова-Петрова,132. Подать обращение можно также в территориальные следственные отделы или через интернет-приемную.

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За невыплату зарплаты работодателей Кургана могут привлечь к уголовной ответственности. Если сотрудник больше двух месяцев не получал деньги, то в следственном управлении СК России предлагают обратиться к ним с заявлением. Информация размещена на сайте ведомства. «Установлена ответственность работодателя за частичную свыше трех месяцев невыплату заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат, а также полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат или выплата заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда», — говорится на сайте следкома по Курганской области. Если сотруднику в течение длительного времени задерживают выплату денег, то ему предлагают обратиться с заявлением в следственное управление СК России по региону по адресу: Курган, ул. Бурова-Петрова,132. Подать обращение можно также в территориальные следственные отделы или через интернет-приемную.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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