Жители Кургана переживают за жизнь уток в центральном парке. Опасения, что они могут замерзнуть, высказали пользователи соцсети «ВКонтакте», состоящие в паблике «Инцидент Курган».
«У меня один вопрос: как будут жить утки в ЦПКиО, ведь сейчас наступают морозы! Администрация города, обратите внимание на эту проблему, может, им какой-нибудь домик сделать, а мы, курганцы, подкармливали бы их уже сами», — написано в опубликованном посте группы.
Другие пользователи соцсети отметили, что утки живут в парке не первую зиму. «Прошлую зиму нормально жили, их там уже лет 15 подкармливают», — прокомментировала Марина Камшилова. «Если бы не подкармливали, то улетели б уже давно», — высказалась Лидия Худякова. URA.RU направило запрос в мэрию Кургана с вопросом подписчиков. Ответ на момент публикации не поступил.
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