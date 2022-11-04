04 ноября 2022
03 ноября 2022

Курганцы переживают за жизнь уток в центральном парке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый снег. Екатеринбург, непогода, снегопад, утки
Некоторые курганцы считают, что утки не могут улететь на зимовку из-за того, что их перекармливают Фото:

Жители Кургана переживают за жизнь уток в центральном парке. Опасения, что они могут замерзнуть, высказали пользователи соцсети «ВКонтакте», состоящие в паблике «Инцидент Курган».

«У меня один вопрос: как будут жить утки в ЦПКиО, ведь сейчас наступают морозы! Администрация города, обратите внимание на эту проблему, может, им какой-нибудь домик сделать, а мы, курганцы, подкармливали бы их уже сами», — написано в опубликованном посте группы.

Другие пользователи соцсети отметили, что утки живут в парке не первую зиму. «Прошлую зиму нормально жили, их там уже лет 15 подкармливают», — прокомментировала Марина Камшилова. «Если бы не подкармливали, то улетели б уже давно», — высказалась Лидия Худякова. URA.RU направило запрос в мэрию Кургана с вопросом подписчиков. Ответ на момент публикации не поступил.

В центральном городском парке сейчас живут десятки уток

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Жители Кургана переживают за жизнь уток в центральном парке. Опасения, что они могут замерзнуть, высказали пользователи соцсети «ВКонтакте», состоящие в паблике «Инцидент Курган». «У меня один вопрос: как будут жить утки в ЦПКиО, ведь сейчас наступают морозы! Администрация города, обратите внимание на эту проблему, может, им какой-нибудь домик сделать, а мы, курганцы, подкармливали бы их уже сами», — написано в опубликованном посте группы. Другие пользователи соцсети отметили, что утки живут в парке не первую зиму. «Прошлую зиму нормально жили, их там уже лет 15 подкармливают», — прокомментировала Марина Камшилова. «Если бы не подкармливали, то улетели б уже давно», — высказалась Лидия Худякова. URA.RU направило запрос в мэрию Кургана с вопросом подписчиков. Ответ на момент публикации не поступил.
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