Продюсер Пригожин предложил праздновать Новый год в России по-новому

05 ноября 2022 в 19:49 Размер текста - 17 +

Иосиф Пригожин считает, что празднование Нового года нужно сделать более семейный Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России следует пересмотреть формат празднования Нового года, и сделать этот праздник более семейным в этом году. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил продюсер Иосиф Пригожин. «Есть дети, есть люди разных поколений, а семьям, которые отправили своих детей, мужей, итак, тяжело. Понятно, что им тоже нужно за что-то поднять бокал. Есть определенные привычные вещи. Может быть, какой-то другой формат сделать, поменять существующий. Сделать деликатный формат. Семейный, полусентиментальный, без всяких пестростей», — сказал Иосиф Пригожин. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил опрос в своем telegram-канале о возможном отказе от новогодних мероприятий. На момент публикации большинство респондентов выбрали вариант «Оставить только детские праздники и новогодние елки» (65%). 24% принявших участие в опросе считают, что празднование Нового года следует полностью отменить. Меньше всего россиян (11%) хотят праздновать как обычно. В опросе приняло участие больше 220 тысяч человек.

В России следует пересмотреть формат празднования Нового года, и сделать этот праздник более семейным в этом году. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил продюсер Иосиф Пригожин. «Есть дети, есть люди разных поколений, а семьям, которые отправили своих детей, мужей, итак, тяжело. Понятно, что им тоже нужно за что-то поднять бокал. Есть определенные привычные вещи. Может быть, какой-то другой формат сделать, поменять существующий. Сделать деликатный формат. Семейный, полусентиментальный, без всяких пестростей», — сказал Иосиф Пригожин. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил опрос в своем telegram-канале о возможном отказе от новогодних мероприятий. На момент публикации большинство респондентов выбрали вариант «Оставить только детские праздники и новогодние елки» (65%). 24% принявших участие в опросе считают, что празднование Нового года следует полностью отменить. Меньше всего россиян (11%) хотят праздновать как обычно. В опросе приняло участие больше 220 тысяч человек.