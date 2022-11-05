Володин запустил опрос об отмене Нового года в России

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Организационное собрание фракции политической партии
Большинство респондентов за то, чтобы оставить детские мероприятия и новогодние елки Фото:

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем telegram-канале запустил опрос. Объектом обсуждения является возможный отказ от новогодних мероприятий.

Большинство респондентов (66%) поддержали вариант оставить только детские праздники и новогодние елки. 23% опрошенных выступили за полную отмену празднования. И 11% предложили отмечать Новый год как обычно. На момент публикации материала пост с опросом собрал 80 тысяч просмотров и 1260 комментариев.

В начале октября в связи со спецоперацией РФ на Украине и частичной мобилизацией ряд регионов объявил об отмене новогодних мероприятий или сокращении их программы. При этом в Минобороны РФ не видят необходимости в отмене новогодних гуляний.

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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем telegram-канале запустил опрос. Объектом обсуждения является возможный отказ от новогодних мероприятий. Большинство респондентов (66%) поддержали вариант оставить только детские праздники и новогодние елки. 23% опрошенных выступили за полную отмену празднования. И 11% предложили отмечать Новый год как обычно. На момент публикации материала пост с опросом собрал 80 тысяч просмотров и 1260 комментариев. В начале октября в связи со спецоперацией РФ на Украине и частичной мобилизацией ряд регионов объявил об отмене новогодних мероприятий или сокращении их программы. При этом в Минобороны РФ не видят необходимости в отмене новогодних гуляний.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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