Володин запустил опрос об отмене Нового года в России

05 ноября 2022 в 12:19 Размер текста - 17 +

Большинство респондентов за то, чтобы оставить детские мероприятия и новогодние елки Фото: Владимир Андреев © URA.RU Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем telegram-канале запустил опрос. Объектом обсуждения является возможный отказ от новогодних мероприятий. Большинство респондентов (66%) поддержали вариант оставить только детские праздники и новогодние елки. 23% опрошенных выступили за полную отмену празднования. И 11% предложили отмечать Новый год как обычно. На момент публикации материала пост с опросом собрал 80 тысяч просмотров и 1260 комментариев. В начале октября в связи со спецоперацией РФ на Украине и частичной мобилизацией ряд регионов объявил об отмене новогодних мероприятий или сокращении их программы. При этом в Минобороны РФ не видят необходимости в отмене новогодних гуляний.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем telegram-канале запустил опрос. Объектом обсуждения является возможный отказ от новогодних мероприятий. Большинство респондентов (66%) поддержали вариант оставить только детские праздники и новогодние елки. 23% опрошенных выступили за полную отмену празднования. И 11% предложили отмечать Новый год как обычно. На момент публикации материала пост с опросом собрал 80 тысяч просмотров и 1260 комментариев. В начале октября в связи со спецоперацией РФ на Украине и частичной мобилизацией ряд регионов объявил об отмене новогодних мероприятий или сокращении их программы. При этом в Минобороны РФ не видят необходимости в отмене новогодних гуляний.