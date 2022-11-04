«Приору» занесло на дороге (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На дороге около Ноябрьска (ЯНАО) «Лада Приора» врезалась в автомобиль Toyota Corolla. Об этом сообщается в местном telegram-канале NSK.

«ДТП дорога на аэропорт, „Приора“ влетела в Toyota Corolla», — отмечается в канале. Данных о пострадавших нет.

В пресс-службу УМВД по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Ранее сообщалось, что на 525-м километре трассы Салехард — Сургут в ЯНАО столкнулись кроссовер и легковушка. В ДТП пострадал один из водителей.