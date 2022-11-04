04 ноября 2022
03 ноября 2022

«Лада» влетела в иномарку в ЯНАО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария на улице Республики. Тюмень, автомобильная авария, дтп, авария, гибдд, дорожно-транспортное проишествие
«Приору» занесло на дороге (фото из архива) Фото:

На дороге около Ноябрьска (ЯНАО) «Лада Приора» врезалась в автомобиль Toyota Corolla. Об этом сообщается в местном telegram-канале NSK.

«ДТП дорога на аэропорт, „Приора“ влетела в Toyota Corolla», — отмечается в канале. Данных о пострадавших нет.

В пресс-службу УМВД по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Ранее сообщалось, что на 525-м километре трассы Салехард — Сургут в ЯНАО столкнулись кроссовер и легковушка. В ДТП пострадал один из водителей.

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На дороге около Ноябрьска (ЯНАО) «Лада Приора» врезалась в автомобиль Toyota Corolla. Об этом сообщается в местном telegram-канале NSK. «ДТП дорога на аэропорт, „Приора“ влетела в Toyota Corolla», — отмечается в канале. Данных о пострадавших нет. В пресс-службу УМВД по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что на 525-м километре трассы Салехард — Сургут в ЯНАО столкнулись кроссовер и легковушка. В ДТП пострадал один из водителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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