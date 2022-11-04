«Приору» занесло на дороге (фото из архива)
На дороге около Ноябрьска (ЯНАО) «Лада Приора» врезалась в автомобиль Toyota Corolla. Об этом сообщается в местном telegram-канале NSK.
«ДТП дорога на аэропорт, „Приора“ влетела в Toyota Corolla», — отмечается в канале. Данных о пострадавших нет.
В пресс-службу УМВД по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.
Ранее сообщалось, что на 525-м километре трассы Салехард — Сургут в ЯНАО столкнулись кроссовер и легковушка. В ДТП пострадал один из водителей.
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