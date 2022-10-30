На трассе в ЯНАО владелец кроссовера спровоцировал ДТП с пострадавшим

31 октября 2022 в 22:26 Размер текста - 17 +

В ДТП пострадал водитель автомобиля, двигавшийся по своей полосе Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU На 525-м километре трассы Салехард — Сургут в ЯНАО столкнулись кроссовер и легковушка. В ДТП пострадал один из водителей. Авария случилась в районе Пуровска. «По предварительным данным водитель кроссовера во время обгона столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП водитель, двигавшийся по своей полосе, пострадал, врачи диагностировали у него переломы», — сообщается в telegram-канале Губкинской телерадиокомпании «Вектор» со ссылкой на данные ГИБДД. Ранее URA.RU сообщало, что житель ЯНАО насмерть сбил пожилого пешехода на трассе Р-404 Тюмень — Ханты-Мансийск. Мужчина переходил федеральную трассу вне перехода.

На 525-м километре трассы Салехард — Сургут в ЯНАО столкнулись кроссовер и легковушка. В ДТП пострадал один из водителей. Авария случилась в районе Пуровска. «По предварительным данным водитель кроссовера во время обгона столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП водитель, двигавшийся по своей полосе, пострадал, врачи диагностировали у него переломы», — сообщается в telegram-канале Губкинской телерадиокомпании «Вектор» со ссылкой на данные ГИБДД. Ранее URA.RU сообщало, что житель ЯНАО насмерть сбил пожилого пешехода на трассе Р-404 Тюмень — Ханты-Мансийск. Мужчина переходил федеральную трассу вне перехода.