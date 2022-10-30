30 октября 2022
29 октября 2022

На трассе в ЯНАО владелец кроссовера спровоцировал ДТП с пострадавшим

© Служба новостей «URA.RU»
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Фоторепортаж - авария с мотоциклом. Салехард, мигалка, госавтоинспекция, гибдд, дпс
В ДТП пострадал водитель автомобиля, двигавшийся по своей полосе Фото:

На 525-м километре трассы Салехард — Сургут в ЯНАО столкнулись кроссовер и легковушка. В ДТП пострадал один из водителей. Авария случилась в районе Пуровска.

«По предварительным данным водитель кроссовера во время обгона столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП водитель, двигавшийся по своей полосе, пострадал, врачи диагностировали у него переломы», — сообщается в telegram-канале Губкинской телерадиокомпании «Вектор» со ссылкой на данные ГИБДД.

Ранее URA.RU сообщало, что житель ЯНАО насмерть сбил пожилого пешехода на трассе Р-404 Тюмень — Ханты-Мансийск. Мужчина переходил федеральную трассу вне перехода.

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На 525-м километре трассы Салехард — Сургут в ЯНАО столкнулись кроссовер и легковушка. В ДТП пострадал один из водителей. Авария случилась в районе Пуровска. «По предварительным данным водитель кроссовера во время обгона столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП водитель, двигавшийся по своей полосе, пострадал, врачи диагностировали у него переломы», — сообщается в telegram-канале Губкинской телерадиокомпании «Вектор» со ссылкой на данные ГИБДД. Ранее URA.RU сообщало, что житель ЯНАО насмерть сбил пожилого пешехода на трассе Р-404 Тюмень — Ханты-Мансийск. Мужчина переходил федеральную трассу вне перехода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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