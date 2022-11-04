В Курганской области усилили запрет на движение автобусов по дорогам региона

05 ноября 2022 в 22:40 Размер текста - 17 +

Ограничения ввели 5 ноября с 20:30 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области усилили запрет на автобусные и школьные перевозки по дорогам регионального значения. 5 ноября с 17:00 ограничения ввели на территории Макушинского и Частоозерского муниципальных округов, а с 20:30 движение автобусов запретили на всех дорогах регионального значения. Об этом сообщается в telegram-канале УГИБДД УМВД России по Курганской области. «Сегодня, 5 ноября 2022 года, с 20:30 введено временное ограничение движения для пассажирского транспорта. Запрещено движение для автобусных и школьных перевозок на дорогах регионального значения», — сообщают в ведомстве. Также ограничение ввели на движение по федеральным трассам от границы с Челябинской областью до границы с Казахстаном, от Кургана до границ с Тюменской и Свердловской областями. На данный момент ведутся работы по ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий. Ранее URA.RU писало, что 5 ноября с 17:00 ввели ограничения на автодороге «Подъезд к г. Ишим» на территории Макушинского и Частоозерского муниципальных округов. Причина — погодные условия.

В Курганской области усилили запрет на автобусные и школьные перевозки по дорогам регионального значения. 5 ноября с 17:00 ограничения ввели на территории Макушинского и Частоозерского муниципальных округов, а с 20:30 движение автобусов запретили на всех дорогах регионального значения. Об этом сообщается в telegram-канале УГИБДД УМВД России по Курганской области. «Сегодня, 5 ноября 2022 года, с 20:30 введено временное ограничение движения для пассажирского транспорта. Запрещено движение для автобусных и школьных перевозок на дорогах регионального значения», — сообщают в ведомстве. Также ограничение ввели на движение по федеральным трассам от границы с Челябинской областью до границы с Казахстаном, от Кургана до границ с Тюменской и Свердловской областями. На данный момент ведутся работы по ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий. Ранее URA.RU писало, что 5 ноября с 17:00 ввели ограничения на автодороге «Подъезд к г. Ишим» на территории Макушинского и Частоозерского муниципальных округов. Причина — погодные условия.