04 ноября 2022
03 ноября 2022

В Курганской области усилили запрет на движение автобусов по дорогам региона

© Служба новостей «URA.RU»
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Перинатальный центр. Курган, знак стоп, стоп, проезд закрыт, запрещающий знак, кирпич, запрещающий знак стоп
Ограничения ввели 5 ноября с 20:30 Фото:

В Курганской области усилили запрет на автобусные и школьные перевозки по дорогам регионального значения. 5 ноября с 17:00 ограничения ввели на территории Макушинского и Частоозерского муниципальных округов, а с 20:30 движение автобусов запретили на всех дорогах регионального значения. Об этом сообщается в telegram-канале УГИБДД УМВД России по Курганской области.

«Сегодня, 5 ноября 2022 года, с 20:30 введено временное ограничение движения для пассажирского транспорта. Запрещено движение для автобусных и школьных перевозок на дорогах регионального значения», — сообщают в ведомстве.

Также ограничение ввели на движение по федеральным трассам от границы с Челябинской областью до границы с Казахстаном, от Кургана до границ с Тюменской и Свердловской областями. На данный момент ведутся работы по ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий.

Ранее URA.RU писало, что 5 ноября с 17:00 ввели ограничения на автодороге «Подъезд к г. Ишим» на территории Макушинского и Частоозерского муниципальных округов. Причина — погодные условия.

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В Курганской области усилили запрет на автобусные и школьные перевозки по дорогам регионального значения. 5 ноября с 17:00 ограничения ввели на территории Макушинского и Частоозерского муниципальных округов, а с 20:30 движение автобусов запретили на всех дорогах регионального значения. Об этом сообщается в telegram-канале УГИБДД УМВД России по Курганской области. «Сегодня, 5 ноября 2022 года, с 20:30 введено временное ограничение движения для пассажирского транспорта. Запрещено движение для автобусных и школьных перевозок на дорогах регионального значения», — сообщают в ведомстве. Также ограничение ввели на движение по федеральным трассам от границы с Челябинской областью до границы с Казахстаном, от Кургана до границ с Тюменской и Свердловской областями. На данный момент ведутся работы по ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий. Ранее URA.RU писало, что 5 ноября с 17:00 ввели ограничения на автодороге «Подъезд к г. Ишим» на территории Макушинского и Частоозерского муниципальных округов. Причина — погодные условия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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