В Кургане из-за опасной ситуации на дорогах ограничили движение автобусов

05 ноября 2022 в 18:12 Размер текста - 17 +

О возобновлении движения автобусов сообщат дополнительно Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Курганской области временно ограничили движение автобусов. Об этом сообщили в telegram-канале полиции региона. Причина — погодные условия. Из-за перепадов температуры воздуха от +2 до -7 градусов и сильного ветра образовался гололед. «Сегодня, 5 ноября 2022 года, с 17:00 Госавтоинспекция региона ввела временное ограничение движения для пассажирского транспорта на автомобильных дорогах федерального значения. Ограничения введены на автодороге „Подъезд к г. Ишим“ на территории Макушинского и Частоозерского муниципальных округов» — указано в сообщении. В полиции отметили, что на данный момент существует реальная угроза безопасности дорожного движения на этих участках. Сейчас на дорогах «работают над устранением недостатков». Когда снимут ограничения, пока неизвестно. Ранее URA.RU сообщало, что водителей предупредили об опасности поездок в соседние регионы УрФО. Также агентство писало, что автотрассу Тюмень-Курган частично перекрыли из-за смертельного ДТП с грузовиком. В аварии погибло три человека. Пользователи социальных сетей сообщали о различных ДТП на трассах Курганской области.

В Курганской области временно ограничили движение автобусов. Об этом сообщили в telegram-канале полиции региона. Причина — погодные условия. Из-за перепадов температуры воздуха от +2 до -7 градусов и сильного ветра образовался гололед. «Сегодня, 5 ноября 2022 года, с 17:00 Госавтоинспекция региона ввела временное ограничение движения для пассажирского транспорта на автомобильных дорогах федерального значения. Ограничения введены на автодороге „Подъезд к г. Ишим“ на территории Макушинского и Частоозерского муниципальных округов» — указано в сообщении. В полиции отметили, что на данный момент существует реальная угроза безопасности дорожного движения на этих участках. Сейчас на дорогах «работают над устранением недостатков». Когда снимут ограничения, пока неизвестно. Ранее URA.RU сообщало, что водителей предупредили об опасности поездок в соседние регионы УрФО. Также агентство писало, что автотрассу Тюмень-Курган частично перекрыли из-за смертельного ДТП с грузовиком. В аварии погибло три человека. Пользователи социальных сетей сообщали о различных ДТП на трассах Курганской области.