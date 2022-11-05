Трамп намекнул, что планирует снова баллотироваться в президенты США

06 ноября 2022 в 08:26 Размер текста - 17 +

Трамп пообещал своим сторонникам в ближайшее время сообщить хорошие новости Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Экс-президент США Дональд Трамп во время своего выступления в штате Пенсильвания намекнул, что планирует снова баллотироваться в президенты Штатов. Об этом сообщает Bloomberg. «Все, я обещаю вам, в следующий, очень, очень, очень короткий период времени вы будете так счастливы», — заявил Трамп своим сторонникам в ходе выступления. Его слова передает Bloomberg. После этого он поддержал республиканцев, выдвигающихся на посты члена Сената и губернатора штата Мехмета Оза и Дуга Мастриано, призвав голосовать за них. Выборы в Сенат США состоятся 8 ноября. Голосование пройдет во всех 50 штатах, а его победители вступят в должность 3 января 2023 года. Выборы президента США же пройдут 5 ноября 2024 года. О своем желании баллотироваться на пост президента уже заявили нынешний президент Штатов Джо Байден, а также его предшественник на этом посту Дональд Трамп, передает Vse42.

Экс-президент США Дональд Трамп во время своего выступления в штате Пенсильвания намекнул, что планирует снова баллотироваться в президенты Штатов. Об этом сообщает Bloomberg. «Все, я обещаю вам, в следующий, очень, очень, очень короткий период времени вы будете так счастливы», — заявил Трамп своим сторонникам в ходе выступления. Его слова передает Bloomberg. После этого он поддержал республиканцев, выдвигающихся на посты члена Сената и губернатора штата Мехмета Оза и Дуга Мастриано, призвав голосовать за них. Выборы в Сенат США состоятся 8 ноября. Голосование пройдет во всех 50 штатах, а его победители вступят в должность 3 января 2023 года. Выборы президента США же пройдут 5 ноября 2024 года. О своем желании баллотироваться на пост президента уже заявили нынешний президент Штатов Джо Байден, а также его предшественник на этом посту Дональд Трамп, передает Vse42.