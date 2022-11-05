Мэр из ЯНАО подвел итоги праздничных выходных

06 ноября 2022 в 10:42 Размер текста - 17 +

Дмитрий Жаромских поблагодарил земляков за вклад в копилку достижений Надымского района Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Глава Надымского района (ЯНАО) Дмитрий Жаромских поделился итогами мероприятий, прошедших в праздничные выходные. Об этом он сообщил на своей личной странице в социальной сети «Вконтакте». «Друзья, завершим праздничные выходные хорошими новостями о наших земляках: учитель географии Наталья Шмыкова из поселка Ягельного стала лидером региональной учительской олимпиады. Воспитатели Асият Заидова из Приозерного и Татьяна Малинкина из надымской „Сказки“ заняли 3 места, а Анна Филимонова из городского „Аленького цветочка“ — 2 место в региональном этапе X Всероссийского конкурса „Воспитатели России“», — рассказал Дмитрий Жаромский в публикации. Так же глава района отметил успехи детей в финале всероссийского Хакатона по биотехнологиям и победу воспитанника Детской школы искусств Эдуарда Загимзянова в международном конкурсе «Кубок Урала». В завершении Дмитрий Жаромских поблагодарил земляков за труды и вклад в копилку достижений Надымского района. Ранее URA.RU рассказывало, что учителя из ЯНАО получили дипломы всероссийского конкурса. Анастасия Бакаева из Ноябрьска и Айдар Фасиков из Харпа получили дипломы лауреатов на Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют».

Глава Надымского района (ЯНАО) Дмитрий Жаромских поделился итогами мероприятий, прошедших в праздничные выходные. Об этом он сообщил на своей личной странице в социальной сети «Вконтакте». «Друзья, завершим праздничные выходные хорошими новостями о наших земляках: учитель географии Наталья Шмыкова из поселка Ягельного стала лидером региональной учительской олимпиады. Воспитатели Асият Заидова из Приозерного и Татьяна Малинкина из надымской „Сказки“ заняли 3 места, а Анна Филимонова из городского „Аленького цветочка“ — 2 место в региональном этапе X Всероссийского конкурса „Воспитатели России“», — рассказал Дмитрий Жаромский в публикации. Так же глава района отметил успехи детей в финале всероссийского Хакатона по биотехнологиям и победу воспитанника Детской школы искусств Эдуарда Загимзянова в международном конкурсе «Кубок Урала». В завершении Дмитрий Жаромских поблагодарил земляков за труды и вклад в копилку достижений Надымского района. Ранее URA.RU рассказывало, что учителя из ЯНАО получили дипломы всероссийского конкурса. Анастасия Бакаева из Ноябрьска и Айдар Фасиков из Харпа получили дипломы лауреатов на Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют».