Учителя из ЯНАО получили дипломы всероссийского конкурса

04 ноября 2022 в 07:03 Размер текста - 17 +

Учителя получили дипломы лауреатов Всероссийского конкурса фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Анастасия Бакаева из Ноябрьска и Айдар Фасиков из Харпа (ЯНАО) получили дипломы лауреатов на Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют». Об этом сообщается в официальном telegram-канале департамента образования ЯНАО. «Со всеми конкурными испытаниями достойно справились Анастасия Бакараева, учитель русского языка и литературы ноябрьской школы №3, и Айдар Фасиков, учитель информатики харпской школы», — говорится в сообщении. В конкурсе участвовали почти полторы тысячи работников образования из многих регионов России. До финала добрались только 140 человек. Ранее URA.RU рассказывало, что учитель информатики коррекционной школы Губкинского (ЯНАО) Андрей Гардт стал лауреатом Всероссийского конкурса «Педагогический дебют». В 2022 году он получил губернаторский грант в номинации «Новый учитель Ямала».

Анастасия Бакаева из Ноябрьска и Айдар Фасиков из Харпа (ЯНАО) получили дипломы лауреатов на Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют». Об этом сообщается в официальном telegram-канале департамента образования ЯНАО. «Со всеми конкурными испытаниями достойно справились Анастасия Бакараева, учитель русского языка и литературы ноябрьской школы №3, и Айдар Фасиков, учитель информатики харпской школы», — говорится в сообщении. В конкурсе участвовали почти полторы тысячи работников образования из многих регионов России. До финала добрались только 140 человек. Ранее URA.RU рассказывало, что учитель информатики коррекционной школы Губкинского (ЯНАО) Андрей Гардт стал лауреатом Всероссийского конкурса «Педагогический дебют». В 2022 году он получил губернаторский грант в номинации «Новый учитель Ямала».