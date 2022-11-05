05 ноября 2022
04 ноября 2022
03 ноября 2022

Тысячи пермяков садятся пьяными за руль

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
Нетрезвые водители на дорогах несут смертельную опасность Фото:

О нескольких тысячах водителей, управляющих транспортным средством (ТС) в нетрезвом состоянии, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. Сообщение о статистике за 2022 год опубликовано на сайте ведомства.

«За 10 месяцев 2022 года на дорогах города выявлено 2966 водителей, находящихся за управлением ТС в нетрезвом состоянии. Вероятность попасть в ДТП, находясь в пьяном виде, велика и имеет тяжелые последствия как для водителя, так и для окружающих», — говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что за управление автомобилем в состоянии опьянения водитель может быть лишен прав на срок до 2 лет или оштрафован на 30 тысяч рублей. Повторное управление машиной в таком состоянии или повторный отказ от медосвидетельствования повлечет уголовное наказание.

Ранее URA.RU писало, что в Соликамске (Пермский край) пьяный водитель автомобиля Renault сбил женщину, которая гуляла с собакой. ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе.

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О нескольких тысячах водителей, управляющих транспортным средством (ТС) в нетрезвом состоянии, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. Сообщение о статистике за 2022 год опубликовано на сайте ведомства. «За 10 месяцев 2022 года на дорогах города выявлено 2966 водителей, находящихся за управлением ТС в нетрезвом состоянии. Вероятность попасть в ДТП, находясь в пьяном виде, велика и имеет тяжелые последствия как для водителя, так и для окружающих», — говорится в сообщении. Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что за управление автомобилем в состоянии опьянения водитель может быть лишен прав на срок до 2 лет или оштрафован на 30 тысяч рублей. Повторное управление машиной в таком состоянии или повторный отказ от медосвидетельствования повлечет уголовное наказание. Ранее URA.RU писало, что в Соликамске (Пермский край) пьяный водитель автомобиля Renault сбил женщину, которая гуляла с собакой. ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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