22 октября 2022
21 октября 2022

В Пермском крае пьяный водитель насмерть сбил женщину и ее собаку

© Служба новостей «URA.RU»
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Внеочередное заседание областной думы. Курган, пешеходный переход, бабушка, машины, пешеход
Водитель находился в алкогольном опьянении Фото:

В Соликамске Пермского края пьяный водитель автомобиля Renault Sandero сбил женщину, которая гуляла с собакой. ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщается в пресс-службе УМВД России по Пермскому краю.

«23 октября в 6:35, 35-летний водитель Renault Sandero сбил 74-летнюю местную жительницу, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Северная. Женщина скончалась на месте», — сообщают в ведомстве.

Водитель находился в алкогольном опьянении. В группе «Типичный Соликамск» соцсети «ВКонтакте» опубликовали пост о произошедшем. Комментаторы предлагают пожизненно лишать прав тех водителей, которые садятся за руль в нетрезвом виде. «Задолбали эти алкаши. Уже пора ввести пожизненное лишение прав и садить этих недоумков также на пожизненное. Выпил банку пива, сел за руль — уехал на пожизненное. Справедливо», — пишет Макс Иванов.

Ранее в Соликамске была сбита 16-летняя девушка. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда водитель иномарки не снизил скорость и сбил ее. Пострадавшая оказалась в больнице.

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В Соликамске Пермского края пьяный водитель автомобиля Renault Sandero сбил женщину, которая гуляла с собакой. ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщается в пресс-службе УМВД России по Пермскому краю. «23 октября в 6:35, 35-летний водитель Renault Sandero сбил 74-летнюю местную жительницу, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Северная. Женщина скончалась на месте», — сообщают в ведомстве. Водитель находился в алкогольном опьянении. В группе «Типичный Соликамск» соцсети «ВКонтакте» опубликовали пост о произошедшем. Комментаторы предлагают пожизненно лишать прав тех водителей, которые садятся за руль в нетрезвом виде. «Задолбали эти алкаши. Уже пора ввести пожизненное лишение прав и садить этих недоумков также на пожизненное. Выпил банку пива, сел за руль — уехал на пожизненное. Справедливо», — пишет Макс Иванов. Ранее в Соликамске была сбита 16-летняя девушка. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда водитель иномарки не снизил скорость и сбил ее. Пострадавшая оказалась в больнице.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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