05 ноября 2022

Рогов: Зеленский ударит по Запорожью, чтобы показать «красивую картинку» США

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Мобилизованные резервисты на полигоне в Донецкой области. ДНР, полигон, армия, военные, солдаты, оружие, стрелки, военные сборы, пехота, резервисты, мобилизованные, пехотинцы
По словам Рогова, Украина может нанести удар по Запорожью до 8 ноября Фото:
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Вооруженные силы Украины могут нанести удар по Запорожью, чтобы показать свой успех и «красивую картинку» в конфликте с Россией электорату США перед выборами в Сенат 8 ноября. Такое мнение выразил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Хозяева [президента Украины Владимира] Зеленского из США в лице нынешней власти толкают его на смертельную авантюру, чтобы получить красивую картинку для электората», — сказал Рогов в беседе с РИА Новости. По его словам, о возможной попытке нападения на регион говорят укрепрайоны на севере Запорожской области, а также усиление линии обороны ВСУ.

Ранее Рогов сообщал о предотвращении украинского теракта на Запорожской АЭС, передает Nation News. Он также заявлял об уничтожении десятков иностранных наемников в пригороде Запорожья.

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Вооруженные силы Украины могут нанести удар по Запорожью, чтобы показать свой успех и «красивую картинку» в конфликте с Россией электорату США перед выборами в Сенат 8 ноября. Такое мнение выразил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Хозяева [президента Украины Владимира] Зеленского из США в лице нынешней власти толкают его на смертельную авантюру, чтобы получить красивую картинку для электората», — сказал Рогов в беседе с РИА Новости. По его словам, о возможной попытке нападения на регион говорят укрепрайоны на севере Запорожской области, а также усиление линии обороны ВСУ. Ранее Рогов сообщал о предотвращении украинского теракта на Запорожской АЭС, передает Nation News. Он также заявлял об уничтожении десятков иностранных наемников в пригороде Запорожья.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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