Вооруженные силы Украины могут нанести удар по Запорожью, чтобы показать свой успех и «красивую картинку» в конфликте с Россией электорату США перед выборами в Сенат 8 ноября. Такое мнение выразил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Хозяева [президента Украины Владимира] Зеленского из США в лице нынешней власти толкают его на смертельную авантюру, чтобы получить красивую картинку для электората», — сказал Рогов в беседе с РИА Новости. По его словам, о возможной попытке нападения на регион говорят укрепрайоны на севере Запорожской области, а также усиление линии обороны ВСУ.
Все, что нужно знать о мобилизации и СВО, — в одном письме каждый вечер!
Вооруженные силы Украины могут нанести удар по Запорожью, чтобы показать свой успех и «красивую картинку» в конфликте с Россией электорату США перед выборами в Сенат 8 ноября. Такое мнение выразил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Хозяева [президента Украины Владимира] Зеленского из США в лице нынешней власти толкают его на смертельную авантюру, чтобы получить красивую картинку для электората», — сказал Рогов в беседе с РИА Новости. По его словам, о возможной попытке нападения на регион говорят укрепрайоны на севере Запорожской области, а также усиление линии обороны ВСУ. Ранее Рогов сообщал о предотвращении украинского теракта на Запорожской АЭС, передает Nation News. Он также заявлял об уничтожении десятков иностранных наемников в пригороде Запорожья.