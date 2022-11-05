Рогов: Зеленский ударит по Запорожью, чтобы показать «красивую картинку» США

06 ноября 2022 в 11:26 Размер текста - 17 +

По словам Рогова, Украина может нанести удар по Запорожью до 8 ноября Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины могут нанести удар по Запорожью, чтобы показать свой успех и «красивую картинку» в конфликте с Россией электорату США перед выборами в Сенат 8 ноября. Такое мнение выразил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Хозяева [президента Украины Владимира] Зеленского из США в лице нынешней власти толкают его на смертельную авантюру, чтобы получить красивую картинку для электората», — сказал Рогов в беседе с РИА Новости. По его словам, о возможной попытке нападения на регион говорят укрепрайоны на севере Запорожской области, а также усиление линии обороны ВСУ. Ранее Рогов сообщал о предотвращении украинского теракта на Запорожской АЭС, передает Nation News. Он также заявлял об уничтожении десятков иностранных наемников в пригороде Запорожья.

Вооруженные силы Украины могут нанести удар по Запорожью, чтобы показать свой успех и «красивую картинку» в конфликте с Россией электорату США перед выборами в Сенат 8 ноября. Такое мнение выразил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Хозяева [президента Украины Владимира] Зеленского из США в лице нынешней власти толкают его на смертельную авантюру, чтобы получить красивую картинку для электората», — сказал Рогов в беседе с РИА Новости. По его словам, о возможной попытке нападения на регион говорят укрепрайоны на севере Запорожской области, а также усиление линии обороны ВСУ. Ранее Рогов сообщал о предотвращении украинского теракта на Запорожской АЭС, передает Nation News. Он также заявлял об уничтожении десятков иностранных наемников в пригороде Запорожья.