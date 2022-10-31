Рогов доложил об уничтожении десятков иностранных наемников в пригороде Запорожья

01 ноября 2022 в 00:55 Размер текста - 17 +

Рогов сообщил об уничтожении РСЗО «Смерч» 40 иностранных наемников в пригороде Запорожья Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В пригороде Запорожья от ударов РСЗО «Смерч» погибли около 40 иностранных наемников, порядка 60 человек получили ранения. Об этом доложил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «По иностранным наемникам, находившимся на газораспределительной станции в южном пригороде Запорожья, был нанесен удар РСЗО „Смерч“. В результате удара уничтожено около 40 иностранных наемников, порядка 60 боевиков получили ранения различной степени тяжести», — написал Рогов в telegram-канале. По его словам, «недобитые наемники» были доставлены в 5-ю и 9-ю клинические больницы Он добавил, что в результате удара уничтожены два бронетранспортера, два грузовика, 12 внедорожников повышенной проходимости. Кроме того, более 10 автомобилей получили повреждения. Рогов заверил, что запорожцы делают все, чтобы «очистить родной город от иностранной погани». Россия в рамках спецоперации высокоточным оружием наносит удары по критическим объектам Украины. Ранее ВС РФ уничтожили иностранных наемников в новых регионах РФ. Кроме того, сообщалось о ликвидации складов боеприпасов и вооружения ВСУ.

В пригороде Запорожья от ударов РСЗО «Смерч» погибли около 40 иностранных наемников, порядка 60 человек получили ранения. Об этом доложил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «По иностранным наемникам, находившимся на газораспределительной станции в южном пригороде Запорожья, был нанесен удар РСЗО „Смерч“. В результате удара уничтожено около 40 иностранных наемников, порядка 60 боевиков получили ранения различной степени тяжести», — написал Рогов в telegram-канале. По его словам, «недобитые наемники» были доставлены в 5-ю и 9-ю клинические больницы Он добавил, что в результате удара уничтожены два бронетранспортера, два грузовика, 12 внедорожников повышенной проходимости. Кроме того, более 10 автомобилей получили повреждения. Рогов заверил, что запорожцы делают все, чтобы «очистить родной город от иностранной погани». Россия в рамках спецоперации высокоточным оружием наносит удары по критическим объектам Украины. Ранее ВС РФ уничтожили иностранных наемников в новых регионах РФ. Кроме того, сообщалось о ликвидации складов боеприпасов и вооружения ВСУ.