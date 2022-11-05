Страны Европы договорились скидываться на газ

Lefigaro: Европа наладит совместные закупки газа

06 ноября 2022 в 12:22 Размер текста - 17 +

Европа собралась покупать газ у США в четыре раза дороже Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Европейские страны намерены наладить групповые закупки газа до конца ноября. Об этом заявил еврокомиссар Тьерри Бретон, подчеркнув, что планируется покупать энергоресурсы у Норвегии и США, но платить за газ вчетверо дороже. «Общеевропейские закупки газа, направленные на сдерживание цен этой зимой, будут осуществлены к концу месяца. <> Россия больше не будет одним из наших поставщиков газа, и я думаю, что очень долго», — приводит слова Бретона газета Le Figaro. Еврокомиссар обратил внимание, что газ из США в четыре раза дороже российского. «Ненормально платить в Европе в четыре раза больше, чем за то, что производится в Соединенных Штатах», — добавил он и подчеркнул, что стоимость газа будет обсуждаться с Вашингтоном. Санкции против РФ начали вводить США и страны Запада после начала специальной операции на Украине 24 февраля. Но ограничив нефтяные и газовые поставки из РФ в Европу, страны ЕС столкнулись с серьезным энергетическим кризисом. Вместе с тем Москва и Анкара договорились создать газовый хаб в Турции. Это поможет снизить цены на газ в Европе, говорил президент РФ Владимир Путин.

Европейские страны намерены наладить групповые закупки газа до конца ноября. Об этом заявил еврокомиссар Тьерри Бретон, подчеркнув, что планируется покупать энергоресурсы у Норвегии и США, но платить за газ вчетверо дороже. «Общеевропейские закупки газа, направленные на сдерживание цен этой зимой, будут осуществлены к концу месяца. <> Россия больше не будет одним из наших поставщиков газа, и я думаю, что очень долго», — приводит слова Бретона газета Le Figaro. Еврокомиссар обратил внимание, что газ из США в четыре раза дороже российского. «Ненормально платить в Европе в четыре раза больше, чем за то, что производится в Соединенных Штатах», — добавил он и подчеркнул, что стоимость газа будет обсуждаться с Вашингтоном. Санкции против РФ начали вводить США и страны Запада после начала специальной операции на Украине 24 февраля. Но ограничив нефтяные и газовые поставки из РФ в Европу, страны ЕС столкнулись с серьезным энергетическим кризисом. Вместе с тем Москва и Анкара договорились создать газовый хаб в Турции. Это поможет снизить цены на газ в Европе, говорил президент РФ Владимир Путин.