Эрдоган заявил, что Европа надеется на идею Путина о газовом хабе

Зарубежные страны нуждаются в газовом хабе в Турции, заявил Эрдоган Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru

новость из сюжета Газовый кризис в Европе

Властям Турции понравилась идея президента России Владимира Путина о превращении Турции в газовый хаб. Европейские страны нуждаются в таком варианте развития событий. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

«Турция по задумке Владимира Путина превращается в крупный газовый хаб, на который надеются зарубежные страны», — цитирует Эрдогана агентство Anadolu. Также турецкий глава отметил, что, несмотря на критику ряда государств, сбалансированная политика Турции по конфликту на Украине дает свои плоды. Благодаря ей страна не ощущает энергетического кризиса, который в данный момент окутал европейские страны.

Ранее Эрдоган сообщил, что договорился с Владимиром Путиным создать газовый хаб. Идея постройки хаба в Турции исходила от российского лидера. Благодаря этому в Европе появится возможность для снижения цен на газ.