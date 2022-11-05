05 ноября 2022
04 ноября 2022

Фура столкнулась с автобусом на трассе под Челябинском. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения МЧС. Курган, мчс, сотрудники мчс, учения мчс, скорая помощь, мчс россии, пожарный
Водитель автобуса погиб на месте Фото:

Фура столкнулась с автобусом на трассе в Сосновском районе Челябинской области. В результате аварии погиб один человек, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

«ДТП случилось в 06:10 на 34-м километре автодороги „Подъезд к Екатеринбургу“. Водитель 1997 года рождения за рулем автомобиля DAF с полуприцепом Krone, по предварительным данным, допустил занос транспортного средства. Оно столкнулось с попутно движущимся автобусом „КавЗ“», — рассказали в полиции.

За рулем автобуса был мужчина 1958 года рождения. В результате ДТП он получил травмы, от которых скончался на месте происшествия. Пассажиров в автобусе не было, он принадлежит частной компании. По факту аварии ведется проверка.

Все главные новости Челябинской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog

Фура столкнулась с автобусом на трассе в Сосновском районе Челябинской области. В результате аварии погиб один человек, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. «ДТП случилось в 06:10 на 34-м километре автодороги „Подъезд к Екатеринбургу“. Водитель 1997 года рождения за рулем автомобиля DAF с полуприцепом Krone, по предварительным данным, допустил занос транспортного средства. Оно столкнулось с попутно движущимся автобусом „КавЗ“», — рассказали в полиции. За рулем автобуса был мужчина 1958 года рождения. В результате ДТП он получил травмы, от которых скончался на месте происшествия. Пассажиров в автобусе не было, он принадлежит частной компании. По факту аварии ведется проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...