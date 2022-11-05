Водитель автобуса погиб на месте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Фура столкнулась с автобусом на трассе в Сосновском районе Челябинской области. В результате аварии погиб один человек, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

«ДТП случилось в 06:10 на 34-м километре автодороги „Подъезд к Екатеринбургу“. Водитель 1997 года рождения за рулем автомобиля DAF с полуприцепом Krone, по предварительным данным, допустил занос транспортного средства. Оно столкнулось с попутно движущимся автобусом „КавЗ“», — рассказали в полиции.

За рулем автобуса был мужчина 1958 года рождения. В результате ДТП он получил травмы, от которых скончался на месте происшествия. Пассажиров в автобусе не было, он принадлежит частной компании. По факту аварии ведется проверка.

Пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области