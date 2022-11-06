В Италии призвали ЕС использовать украинский кризис, чтобы избавиться от власти США

06 ноября 2022 в 16:33 Размер текста - 17 +

Лидер оппозиции назвал переговоры единственным возможным выходом из ситуации Фото: пресс-служба Администрации Президента РФ Европейский союз должен использовать кризис на Украине ради уменьшения влияния США. Об этом заявил бывший премьер министр, нынешний лидер оппозиционной партии «Движение пяти звезд» Италии Джузеппе Конте. «Европейский союз должен преследовать стратегические интересы, которые не могут сводиться к интересам Вашингтона. Он должен поднять голову», — поделился Конте в интервью газете Quotidiano Nazionale. Также лидер оппозиции призвал участников конфликта на Украине к переговорам. «Прорыв в плане мирных переговоров абсолютно необходим. Это будет утомительный и трудоемкий путь, но если мы не начнем решительных действий в эту сторону, у нас не будет выхода», — добавил Конте. Президент Российской Федерации Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине. В ответ на это Запад начал вводить против РФ санкции. Однако ограничения «ударили» в первую очередь по США и странам ЕС. Сейчас Европа готовится к будущей холодной зиме, которая осложняется отказом от российского газа.

Европейский союз должен использовать кризис на Украине ради уменьшения влияния США. Об этом заявил бывший премьер министр, нынешний лидер оппозиционной партии «Движение пяти звезд» Италии Джузеппе Конте. «Европейский союз должен преследовать стратегические интересы, которые не могут сводиться к интересам Вашингтона. Он должен поднять голову», — поделился Конте в интервью газете Quotidiano Nazionale. Также лидер оппозиции призвал участников конфликта на Украине к переговорам. «Прорыв в плане мирных переговоров абсолютно необходим. Это будет утомительный и трудоемкий путь, но если мы не начнем решительных действий в эту сторону, у нас не будет выхода», — добавил Конте. Президент Российской Федерации Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине. В ответ на это Запад начал вводить против РФ санкции. Однако ограничения «ударили» в первую очередь по США и странам ЕС. Сейчас Европа готовится к будущей холодной зиме, которая осложняется отказом от российского газа.