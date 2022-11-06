ВСУ пошли в атаку в ЛНР, ДНР и Харьковской области

Российские военные уничтожили до 120 бойцов противника при их наступлении в ДНР
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины пытались атаковать позиции в Харьковской области, ЛНР и ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«ВСУ пытались атаковать позиции ВС РФ в ЛНР. Им наносится огневое поражение», — сообщили в Минобороны в ходе брифинга.
В Харьковской области атаку также удалось отбить: «ВС РФ сорвали попытку ВСУ атаковать российские позиции в Харьковской области». В ходе атаки на ДНР удалось также уничтожить бойцов противника: «ВС России отбили попытки атаки ВСУ на Краснолиманском направлении, уничтожено до 120 украинских военных».