ВСУ пошли в атаку в ЛНР, ДНР и Харьковской области

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Российские военные уничтожили до 120 бойцов противника при их наступлении в ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины пытались атаковать позиции в Харьковской области, ЛНР и ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«ВСУ пытались атаковать позиции ВС РФ в ЛНР. Им наносится огневое поражение», — сообщили в Минобороны в ходе брифинга.

В Харьковской области атаку также удалось отбить: «ВС РФ сорвали попытку ВСУ атаковать российские позиции в Харьковской области». В ходе атаки на ДНР удалось также уничтожить бойцов противника: «ВС России отбили попытки атаки ВСУ на Краснолиманском направлении, уничтожено до 120 украинских военных».

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Вооруженные силы Украины пытались атаковать позиции в Харьковской области, ЛНР и ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ. «ВСУ пытались атаковать позиции ВС РФ в ЛНР. Им наносится огневое поражение», — сообщили в Минобороны в ходе брифинга. В Харьковской области атаку также удалось отбить: «ВС РФ сорвали попытку ВСУ атаковать российские позиции в Харьковской области». В ходе атаки на ДНР удалось также уничтожить бойцов противника: «ВС России отбили попытки атаки ВСУ на Краснолиманском направлении, уничтожено до 120 украинских военных».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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