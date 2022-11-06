Глава СВР заявил о неточных сведениях причастности Британии к терактам на «Северных потоках»

Причастность Великобритании к взрывам на «Северных потоках» имеет под собой только косвенные основания. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
«Ну, у меня есть только косвенное подтверждение, что все это смс-сообщение [бывшего премьер-министра Британии Лиз Трасс] имеет основания под собой», — уточнил Нарышкин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину. Его слова передает телеканал «Россия 1».
Также директор СВР подчеркнул, что нужно быть более бдительными в плане предупреждения внешних угроз по отношению к России. «Нужно продолжать выявлять и предупреждать любые угрозы, внешние угрозы по отношению к нашему государству и нашим гражданам», — пояснил он.
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Причастность Великобритании к взрывам на «Северных потоках» имеет под собой только косвенные основания. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. «Ну, у меня есть только косвенное подтверждение, что все это смс-сообщение [бывшего премьер-министра Британии Лиз Трасс] имеет основания под собой», — уточнил Нарышкин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину. Его слова передает телеканал «Россия 1». Также директор СВР подчеркнул, что нужно быть более бдительными в плане предупреждения внешних угроз по отношению к России. «Нужно продолжать выявлять и предупреждать любые угрозы, внешние угрозы по отношению к нашему государству и нашим гражданам», — пояснил он.