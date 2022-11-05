05 ноября 2022
04 ноября 2022

Прокуратура займется сгоревшим аварийным домом в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Прокуратура. Тюмень, прокуратура, прокуратура тюменской области
Прокуратура округа инициировала проверку по факту пожара в аварийном жилом доме Фото:

По распоряжению прокурора ХМАО Евгения Ботвинкина организована проверка по факту пожара в аварийном доме поселка Солнечный. Информация об этом размещена на сайте прокуратуры округа.

«В рамках проверки будет дана оценка соблюдению требований противопожарного законодательства, выяснение всех причин и условий произошедшего, определена степень ответственности виновных лиц, своевременности принятия мер органами местного самоуправления к расселению из аварийного дома, обеспечению безопасности проживающих в нем граждан», — говорится в сообщении.

В ходе проверки также планируется определить своевременность реагирования экстренных служб. По ее результатам будут приняты соответствующие меры.

Ранее URA.RU сообщало, что в поселке Солнечный Сургутского района во время пожара погиб 84-летний ветеран Великой Отечественной войны. На место возгорания прибыл глава муниципалитета и дал оценку случившемуся.

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По распоряжению прокурора ХМАО Евгения Ботвинкина организована проверка по факту пожара в аварийном доме поселка Солнечный. Информация об этом размещена на сайте прокуратуры округа. «В рамках проверки будет дана оценка соблюдению требований противопожарного законодательства, выяснение всех причин и условий произошедшего, определена степень ответственности виновных лиц, своевременности принятия мер органами местного самоуправления к расселению из аварийного дома, обеспечению безопасности проживающих в нем граждан», — говорится в сообщении. В ходе проверки также планируется определить своевременность реагирования экстренных служб. По ее результатам будут приняты соответствующие меры. Ранее URA.RU сообщало, что в поселке Солнечный Сургутского района во время пожара погиб 84-летний ветеран Великой Отечественной войны. На место возгорания прибыл глава муниципалитета и дал оценку случившемуся.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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