Прокуратура займется сгоревшим аварийным домом в ХМАО

Прокуратура округа инициировала проверку по факту пожара в аварийном жилом доме Фото: Денис Моргунов © URA.RU

По распоряжению прокурора ХМАО Евгения Ботвинкина организована проверка по факту пожара в аварийном доме поселка Солнечный. Информация об этом размещена на сайте прокуратуры округа.

«В рамках проверки будет дана оценка соблюдению требований противопожарного законодательства, выяснение всех причин и условий произошедшего, определена степень ответственности виновных лиц, своевременности принятия мер органами местного самоуправления к расселению из аварийного дома, обеспечению безопасности проживающих в нем граждан», — говорится в сообщении.

В ходе проверки также планируется определить своевременность реагирования экстренных служб. По ее результатам будут приняты соответствующие меры.

Ранее URA.RU сообщало, что в поселке Солнечный Сургутского района во время пожара погиб 84-летний ветеран Великой Отечественной войны. На место возгорания прибыл глава муниципалитета и дал оценку случившемуся.