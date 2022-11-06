Политолог: НАТО готовится напасть на Херсон своим передовым отрядом

НАТО надеется атаковать Херсон при помощи ВСУ
НАТО готовится к штурму Херсона, используя свой передовой отряд из украинских военных. Об этом заявил политолог Сергей Марков.
«НАТО готовится к штурму Херсона своим передовым отрядом, прокси-армией ВСУ», — заявил Марков. Его слова передают argumenti.ru.
Ранее президент России Владимир Путин призвал вывезти все население из Херсона. В регионе существует опасность затопления из-за готовящегося украинскими военными ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Специалисты считают, что в Херсонской области сложилась самая тяжелая ситуация. Оставление областного центра может в перспективе сохранить жизни российских военных и мирных жителей.
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