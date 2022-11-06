Политолог: НАТО готовится напасть на Херсон своим передовым отрядом

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НАТО. Москва, военный, нато, морская пехота, десантирование, nato, солдат, армия нато
НАТО надеется атаковать Херсон при помощи ВСУ Фото:

НАТО готовится к штурму Херсона, используя свой передовой отряд из украинских военных. Об этом заявил политолог Сергей Марков.

«НАТО готовится к штурму Херсона своим передовым отрядом, прокси-армией ВСУ», — заявил Марков. Его слова передают argumenti.ru.

Ранее президент России Владимир Путин призвал вывезти все население из Херсона. В регионе существует опасность затопления из-за готовящегося украинскими военными ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Специалисты считают, что в Херсонской области сложилась самая тяжелая ситуация. Оставление областного центра может в перспективе сохранить жизни российских военных и мирных жителей.

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НАТО готовится к штурму Херсона, используя свой передовой отряд из украинских военных. Об этом заявил политолог Сергей Марков. «НАТО готовится к штурму Херсона своим передовым отрядом, прокси-армией ВСУ», — заявил Марков. Его слова передают argumenti.ru. Ранее президент России Владимир Путин призвал вывезти все население из Херсона. В регионе существует опасность затопления из-за готовящегося украинскими военными ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Специалисты считают, что в Херсонской области сложилась самая тяжелая ситуация. Оставление областного центра может в перспективе сохранить жизни российских военных и мирных жителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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