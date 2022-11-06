Синоптики предупредили жителей ХМАО о гололедице и тумане

07 ноября 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

В Сургуте будет холодней, чем в Нижневартовске, при этом не будет снега Фото: Размик Закарян © URA.RU Синоптики предупредили жителей ХМАО о неблагоприятных гидрометеорологических условиях в округе. В понедельник, 7 ноября, в Югре обещают местами туман и гололедицу. Об этом сообщили в Гидрометцентре Югры. «7 ноября переменная облачность. В отдельных районах небольшой снег. Ветер западных направлений 3-8 м/с. Температура ночью -3,-8 °С, по северо-западу до -14 °С, днем +1,-4 °С. Местами туман и гололедица», — следует из прогноза погоды на сайте ведомства. По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс.Погода», в Сургуте и Ханты-Мансийске днем 7 ноября переменная облачность при температуре воздуха -5 °С. Тем временем в Нижневартовске будет теплее. Столбик термометра опустится до -3 °С. Ожидается небольшой снег. Ранее URA.RU сообщали, что рыбаки ХМАО при наступлении холодов начали выходить на тонкий лед. По словам рыбаков, толщина льда уже пять сантиметров, а по данным спасателей, безопасная толщина льда должна быть не менее 10 сантиметров.

Синоптики предупредили жителей ХМАО о неблагоприятных гидрометеорологических условиях в округе. В понедельник, 7 ноября, в Югре обещают местами туман и гололедицу. Об этом сообщили в Гидрометцентре Югры. «7 ноября переменная облачность. В отдельных районах небольшой снег. Ветер западных направлений 3-8 м/с. Температура ночью -3,-8 °С, по северо-западу до -14 °С, днем +1,-4 °С. Местами туман и гололедица», — следует из прогноза погоды на сайте ведомства. По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс.Погода», в Сургуте и Ханты-Мансийске днем 7 ноября переменная облачность при температуре воздуха -5 °С. Тем временем в Нижневартовске будет теплее. Столбик термометра опустится до -3 °С. Ожидается небольшой снег. Ранее URA.RU сообщали, что рыбаки ХМАО при наступлении холодов начали выходить на тонкий лед. По словам рыбаков, толщина льда уже пять сантиметров, а по данным спасателей, безопасная толщина льда должна быть не менее 10 сантиметров.